El augurioso dragón aumentará la natalidad y los negocios en Taiwán

En nuestras antípodas ya comenzó (11 horas adelantadas) la fiesta más significativa del calendario lunar oriental. Así nos cuenta el embajador en Paraguay, José María Liu.Esta es la segunda misión de José María Liu en Paraguay, la anterior la había cumplido entre los años 2001 y 2007. Ameno y cordial, muy hospitalario, nos recibió para esta conversación en su residencia, ayer al mediodía. El ambiente sabatino no podía ser más oportuno. Estaba celebrabando con su familia, los funcionarios de la embajada e integrantes de la Misión Técnica de Taiwán el año nuevo chino que empieza mañana 23 de enero, bajo el signo del dragón.



–¿Cómo siente celebrar una vez más en Paraguay este año nuevo chino?



–Año Nuevo Chino para los taiwaneses es un día muy importante, y sobre todo la nochevieja es motivo de reunión para todas las familias. Los hijos tenemos que reunirnos con nuestros padres. Si estuviera en Taiwán en estos momentos, yo estaría regresando de Taipei a Kaohsiung (la segunda ciudad, al sur), de donde soy. Si ven la televisión de Taiwán, verán que todos los trenes, las autopistas, aviones están llenos de pasajeros. Los 330 kilómetros de autopista, que normalmente hago en cuatro horas a una velocidad de 90 km/h, en estos momentos solo puede hacerse a 30 km/h porque está rebasada. Todos regresan a casa. Esto demuestra lo importante que es el año nuevo chino.



–La fecha es variable...



–Este año 2012 cae el 23 de enero, pero cada año varía porque se rige por el calendario lunar.



–¿Cuántos días dura la celebración?



–Normalmente desde nochevieja hasta el quinto día, una semana más o menos... Cada día tiene sus significados. Por ejemplo, el primer día hay que felicitar a todos, vecinos, amigos. Cuando niño vivía en una villa y ese día salíamos de casa al amanecer para saludarnos y felicitarnos mutuamente. Es una costumbre que se mantiene entre vecinos. ¿Por qué? En la antigua China desde hace más de 5.000 años hay una leyenda, una cultura en torno a Nien, que es como una bestia que teme al color rojo. Entonces la gente, si no fue comida por ese animal en la nochevieja, sale a felicitarse y a celebrar. De allí surgió la costumbre de poner los carteles rojos para ahuyentar a Niem.



–Este es el año del dragón. ¿Qué significa?



–Los doce animales altamente simbólicos del zodiaco chino han sido adoptados para representar un diferente año lunar haciendo que sea más fácil referirse a cada año. El dragón era antes símbolo del emperador. Pero ahora el año del dragón es un año de mucho éxito para todos.



–¿Qué planes tienen los taiwaneses?



–Por ejemplo, en este año los taiwaneses quieren tener hijos. El porcentaje de natalidad en Taiwán es bajo, cada día menos, con un promedio apenas de 0,8% a 0,9%, lo que quiere decir que hay parejas que no tienen hijos. Pero ahora habrá más incentivo, todo el mundo quiere tener un hijo en el año del dragón. Estamos saliendo del año del conejo, y a veces la gente no quiere un hijo del signo del conejo, entonces prefiere esperar al dragón (cada 12 años).



–¿En años del dragón, cuánto aumenta la natalidad?



–El porcentaje puede subir hasta un 30%. La gente piensa en tener un hijo o una hija en el año del dragón y se contagia del entusiasmo. Personalmente pienso que todos los años son buenos. Y si bien ahora el dragón puede ser símbolo de éxito y mucho poder, está en uno mismo tratar de ser siempre sobresaliente.



–¿Aparte de tener hijos, qué otros planes crecen?



–No solo queremos tener hijos, sino es un año de buen augurio para poner un negocio que resulte exitoso, los estudios, los exámenes, los viajes. El segundo día del primer mes del calendario chino, las casadas tienen que regresar a la casa de sus padres y sus maridos tienen que acompañarlas. Aunque no sea la antigua China, ese chauvinismo existe aún.



–Una tradición familiar ancestral.



–La cultura china nos enseña siempre una cosa, que la familia es el núcleo de todo. Es el factor más importante de la sociedad. Por eso, la gente no puede separarse de ella. En la sociedad antigua, en que cada uno tenía que tener más hijos, se reunía un montón de parientes en año nuevo, a veces cien, pero ahora aunque sean cinco, el año nuevo los reúne.



–¿Qué implicancias tendrá el año del dragón en el futuro?



–Si en el año del dragón nacen más hijos, en el futuro habrá más competencia entre ellos, y como el cupo para entrar en la universidad es limitado, la competencia será más fuerte y muy interesante. Todo esto mueve la economía, la educación, el turismo.



–En Taiwán esta semana tendrán un feriado largo.



–Hay vacaciones a inicios del año, son nueve días para viajar dentro o fuera de la isla. Las agencias de viajes trabajan a tope. Pero en la embajada en Paraguay solo tendremos este lunes festivo. Allá (Taiwán) nadie va a trabajar hasta la siguiente semana. Con envidia, ¡lo que más extrañamos son las vacaciones y la comida!