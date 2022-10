El destino de los créditos otorgados por el BNT nunca fue investigado

"Surge del informe preparado por el equipo auditor, que en la causa denominada "Edgar Cataldi y otros s/ Defraudación y otros" solo se han investigado el otorgamiento de los créditos a algunas empresas. Es decir, aparentemente no ha sido objeto del proceso el destino que tuvieron los fondos que han salido del BNT a través de esos créditos. Por tanto, en este punto está abierta la posibilidad de investigar todo lo relacionado al desvío de esos fondos", refiere el dictamen de la Dirección de Delitos Económicos.



Menciona el informe que Galaverna nunca ha sido procesado por el otorgamiento de los créditos. "Por tal motivo, en caso que la investigación arroje elementos de convicción suficiente acerca de la participación en tales hechos, no existe impedimento de enjuiciarlo".



Sigue diciendo: "Cabe destacar que las conductas de acrecentar el patrimonio por medios ilícitos o la influencia del cargo que se ostenta, eran, tanto en la época en que ocurrieron los hechos como actualmente, comportamientos humanos considerados penalmente relevantes, siempre y cuando el autor sea funcionario público. De estos hechos también se puede inferir que el Senador Nacional Galaverna pudo haber intervenido en el otorgamiento mismo de los créditos".



El dictamen indica que la investigación deberá tener como objetivo esclarecer la sospecha de que funcionarios públicos habrían acrecentado su patrimonio a través del desvío de sumas de dinero que salieron del BNT, en carácter de créditos otorgados a empresas aparentemente creadas solo para tal efecto, así como el aumento del patrimonio por el cobro de gestiones realizadas ante otros funcionarios. "Por otro lado, también se deberá esclarecer si el señor Galaverna colaboró o instigó para los otorgamientos de los créditos del BNT a las empresas viales", dice el dictamen.



El caso está a cargo de la fiscala anticorrupción Victoria Acuña.



Los condenados en la causa



En esta causa están condenados a 10 años de cárcel los ex presidentes Edgar Cataldi Casal Ribeiro (prófugo), Mario Luján Melgarejo y Sindulfo Ramírez Reichert, así como los demás integrantes del directorio: Andrés Pedrozo, Aureliano Rojas, Cecilio Rojas, Gladys García, Balbina Maciel, Alcibiades Ledesma, Carlos Ferreira, Bruno Garcete. Idéntica pena recibieron los ex funcionarios Juan Carlos Ovelar, Luis Leguizamón y Juan Alberto Martínez. El empresario Horacio Zelaschi y los sindicalistas Alan Flores, Jerónimo López, Ronald Orrego y Fidel Báez fueron condenados a 7 años de cárcel. A su vez, los gremialistas Florencio Florentín y Reinaldo Barreto Medina, condenados a 4 años de penitenciaría.



