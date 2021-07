El Metrobús no resolverá el caótico tráfico asunceno

Además, pondrá en peligro a los usuarios que deberán pasar entre los autos para subir a los buses. La opción del tren eléctrico liviano es más ventajosa y debe ser analizada.Lejos de solucionar el caótico tráfico entre San Lorenzo y la capital, el Metrobús aumentará los problemas de congestión puesto que reducirá el espacio por donde circularán los demás vehículos.



Siendo así la inversión de US$ 160 millones no se justifica, más aún teniendo otras alternativas, que además de evitar la polución ambiental solucionará definitivamente el problema de los embotellamientos en las horas pico, sin retacear espacio al corredor, como el tren elevado liviano.



Otra desventaja que presentará el Metrobús es que los pasajeros deberán cruzar la avenida, porque las paradas o estaciones, según el plano, estarán ubicadas en medio de los carriles de circulación.



Para complicar más las cosas debemos tener presente el tema de la concesión. No hay certeza de que terminará en forma exitosa teniendo en cuenta que apenas 800 sindicalistas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), hace apenas un mes, lograron paralizar la promulgación de un proyecto de ley que contemplaba tercerizar algunos servicios aeroportuarios. Los transportistas son los primeros detractores del proyecto.



A todo esto se suma el pedido de indemnización de los empresarios del transporte, y un inminente subsidio a la concesionaria porque una inversión de US$ 300.000 por cada unidad de transporte articulado, exigirá que el pasaje sea superior a los G. 2.300, que se cobra actualmente. La diferencia con el monto que fije la empresa explotadora del servicio será absorbida por el Gobierno.



La no inclusión de viaductos en todo el trayecto del Metrobús también es otro obstáculo para la circulación rápida de los vehículos articulados. Fueron establecidos en el plan CETA, pero suprimidos en el nuevo proyecto.



Con todos estos detalles mencionados podemos deducir que de ejecutarse el plan Metrobús –dentro de algunos años– los futuros gobiernos, deberán buscar otros millonarios préstamos para ejecutar otros proyectos que eviten el colapso del tránsito de automotores por el corredor.



Optar por el tren liviano, con una inversión estimada en US$ 10 millones el kilómetro (los 18 km saldrían alrededor de US$ 200 millones) sería lo más acertado. La inversión subiría de 160 millones de la moneda norteamericana a US$ 200 millones, pero sin contemplar subsidios ni indemnizaciones a los transportistas.



Un punto fundamental e innegable es que un proyecto de transporte público paralelo como el tren liviano, más eficiente y rápido, les obligará a los empresarios del transporte a invertir en nuevas unidades para retener a los usuarios que buscarán utilizar el servicio más eficiente, confortable y completo.



slopez@abc.com.py / pgomez@abc.com.py