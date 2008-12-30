30 de diciembre de 2008 - 10:12
Enlace Cristaldo Benítez-Jacobo Pfingst
Claudia Cristaldo Benítez y Rafael Jacobo Pfingst se casaron. La pareja bendijo su amor ante el altar de la parroquia San José Obrero, y fueron padrinos del enlace Miguel Cristaldo Rolandi y Concepción Benítez Vázquez; Rafael Jacobo Rojas y Mirta María Elvira Pfingst Insfrán.
Los recién casados, Claudia Cristaldo Benítez y Rafael Jacobo Pfingst, celebraron su boda con una elegante fiesta, en el hotel Guaraní Esplendor.