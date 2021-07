Hablan de sobrefacturación y dudas en proyecto Metrobús

Incluso, señalan una sobrevaluación de US$ 14 millones y sostienen que "hay tufo a corrupción". En San Lorenzo, la zona más afectada, la Municipalidad desconoce el plan.Desde la remoción del asfalto viejo y la construcción de la nueva capa asfáltica y el hormigón ya comienza la sobrefacturación, alude el senador colorado Víctor Bernal, al sostener que el presupuesto de la obra tiene una sobrefacturación de US$ 14 millones.



Considera que el plan fue mal encarado desde el principio. "A cuentagotas nos fueron entregando la información. Los pocos datos nos dieron a regañadientes, y en tres sesiones que convocamos al ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, vino sin todas las documentaciones que le solicitamos", se quejó.



Agregó que tres veces "vino el ministro a la Cámara, acompañado de José Tomás Rivarola, explicaron algunas especificaciones, pero no fueron suficientes. Ni siquiera traían copia de los pocos documentos que traían".



Bernal manifestó además que el préstamo se firmó en octubre de 2010, pero recién a fines de mayo de 2011 el Ejecutivo lo remite al Congreso, con retraso de siete meses. "El 23 de agosto de 2011 se trató en la Comisión de presupuesto. Ese día nosotros convocamos al ministro de Obras Públicas, pero vino sin los datos, no trajo toda la información. Finalmente entregaron la planilla de cómputos y encontré que estaba abultado el tema del pavimento y las paradas. Solamente en remoción de 18 kilómetros de pavimento rígido y flexible ya existe una sobrefacturación de 3 millones de dólares", explicó.



Aunque para algunos senadores no era importante la entrega del detalle de la inversión, Bernal asegura que "el presupuesto oficial no es una nimiedad, es muy importante, porque si la entidad ejecutora no tiene claro cuánto cuesta una obra, en el momento de comparar las ofertas que se planteen no va a poder decidir por la mejor opción. Si esta ya está inflada en 14 millones de dólares cualquiera que entre 1 millón de dólares por debajo se lleva el plus de 13 millones", manifestó.



Bernal reiteró que el precio está mal, y además en el contrato de préstamo no dice que se le va a adjudicar a la menor oferta. "El contrato dice que se podrá adjudicar a la menor oferta o no. Entonces esas son las razones para fundamentar y alertar a las instituciones competentes de ejercer el control sobre este tipo de procesos", dijo.



El legislador recordó que la primera vez que se fue el ministro Pérez Bordón a la Comisión de Presupuesto, que él conforma, no tenía claro qué tipo de transporte se iba a usar. El monto del préstamo tampoco incluye los buses. "Estos van a ser de la empresa concesionaria, entonces, él la primera vez no tenía claro si iban a ser vehículos a gasoíl articulado, eléctrico, o si iban a ser trolebuses que requieren otro tipo de energía, de redes. Entonces imagínense que no podríamos aprobar un préstamo los primeros días de setiembre, sin que haya claridad. Por eso todo esto se ha ido dilatando", añadió.



Criticó que se haya manejado en forma desprolija porque lo correcto para una rápida aprobación es la provisión de la mayor cantidad posible de información para aclarar todas las dudas.



