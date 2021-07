La inseguridad golpea sin excepción a San Pedro

El último millonario asalto a tiros contra un camión transportador de caudales en Yrybucuá, San Pedro, en pleno estado de excepción, desnuda la facilidad con la que golpean las gavillas criminales en el Segundo Departamento, ante una sugestiva negligencia de la Policía local. En los últimos meses se registraron otros violentos atracos en la zona, varios de ellos con características similares, lo que hace suponer que una frondosa organización está operando con amparo de uniformados. El jueves último, en un asalto "de película", un comando robó alrededor de G. 2.000 millones al interceptar con disparos de fusil un móvil transportador de caudales de la firma "Guardián SA", en el kilómetro 214 de la Ruta X "Las Residentas".



Este golpe, registrado a la altura de la compañía Sanguina Cue del distrito de Yrybucuá, San Pedro, incluyó un infernal tiroteo de casi 20 minutos, tiempo que le tomó a la gavilla lograr que los custodios abrieran la puerta para entregar las bolsas de dinero que transportaban.



En la refriega resultaron heridos de bala cuatro empleados de la empresa de seguridad: el chofer Olimpo Montiel, los custodios Damián González, Bonifacio Maciel y Virgilio Aquino. En tanto que el cajero Juan Carmona recibió golpes de culata en la cabeza, pero se salvó de ser acribillado.



El móvil de caudales venía de Salto del Guairá hacia Asunción cuando fue emboscado a tiros. Los delincuentes, que actuaron con fusiles automáticos calibre 5.56 y 7.62, balearon una de las ruedas del rodado para detenerlo.



Luego rodearon el vehículo y comenzaron a rociarlo a tiros hasta rendir a sus ocupantes.



En el tiroteo, una mujer identificada como Graciela Ramírez (37), quien viajaba a bordo de un coche Toyota Premium gris junto a su esposo Miguel Ramos Ramírez (29), también acusó un balazo en el muslo.



Es decir, hasta los propios transeúntes viajan desprotegidos por las rutas del departamento de San Pedro.



Una vez con el botín, los delincuentes escaparon en una camioneta Chevrolet S10 blanca, que fue nuevamente abandonada a dos kilómetros del punto, donde hicieron trasbordo a otro automóvil.



Conocido marginal



El viernes de tarde fue hallado el cuerpo de uno de los asaltantes que presuntamente participaron del atraco, Julio César Acosta Benítez (26), alias "Julio’i", un conocido marginal, ex miembro de la megabanda de asaltantes que perpetró millonarios golpes a bancos y financieras de Asunción.



Zona "desierta"



Pese a que la Jefatura de Policía de San Pedro cuenta con una importante cantidad de efectivos, usualmente las rutas de la zona se encuentran "desiertas", sin custodia policial.



Tras cada golpe, nuevamente corren rumores acerca de complicidad policial, ya que muchos no se explican cómo es que pese a la seguidilla de atracos en las rutas hasta ahora no se adoptó un sistema efectivo de prevención.



Fuerza policial



El jefe de Policía de San Pedro, comisario principal Emilio López, y el jefe de Orden y Seguridad, Adalides Brizuela, tienen a su cargo 678 agentes, según el último reporte del departamento Personal de la institución.



Sin embargo, hasta ahora no pudieron contener la escalada delictiva, que ya alcanzó picos exagerados en el norte del país.



Últimamente, hasta el combate a la producción y tráfico de drogas quedó en segundo plano en San Pedro, ante el auge de los asaltos perpetrados por los llamados "piratas del asfalto".



Estado de excepción



El estado de excepción, que rige en Concepción y San Pedro, parece no incomodar a los delincuentes que operan en el Segundo Departamento.



Desde la vigencia de la medida, coincidentemente, se reportaron numerosos atracos en lugares abarcados por las fuerzas de tareas conjuntas.