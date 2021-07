Metrobús no es incompatible con un sistema eléctrico

Luis María Pereira, salió en defensa del proyecto "Pya’e Porã" y asegura que es solo una primera etapa del mejoramiento integral del transporte en el área metropolitana de Asunción. Dijo que el Metrobús no es incompatible con el sistema eléctrico y que la infraestructura puede ser adaptada en el futuro. "De hecho, estamos gestionando para implementar más adelante", afirmó.Para el Ing. Luis María Pereira, el Proyecto Pya’e Porã del Metrobús, tal como se plantea, "responde a las necesidades de transporte de la gente y lleva un año de estudio en el Congreso Nacional".



"Es un proyecto de larga data que no se había implementado anteriormente por la falta de voluntad política y porque no existía el crédito para ello. Pero ahora que se aprobó el crédito estamos estancados", se explayó.



A su criterio no es un proyecto del Gobierno, sino para la ciudadanía que sufre a diario las consecuencia de las chatarras.



Consultado sobre la gran demanda de combustible que requerirá el Metrobús con los buses articulados respondió: "Si apenas se nos están por aprobar estos 115 millones de dólares luego de un año peleando, qué sería para un sistema más caro. No podemos decir ahora mismo vamos a hacerlo eléctrico". (La contrapartida local es de US$ 10 millones).



Aclaró que con los 115 millones de dólares del BID se construirá una infraestructura para el transporte que sirva tanto para los ómnibus diésel como para los eléctricos en el futuro. "Esto está pensado de tal manera a que, porque no disponemos del monto para hacer totalmente eléctrico, arranquemos ahora con los ómnibus diésel en la primera etapa y luego, en una segunda fase, en unos cuantos años, podamos tener el eléctrico. Pero si no establecemos la infraestructura básica eso tampoco será posible", apuntó.



Insistió en que el sistema eléctrico utilizará la misma infraestructura del Metrobús, solamente que se le agregará la alimentación a electricidad con la catenaria (línea de alimentación de buses o ferrocarriles eléctricos).



Adelantó que también se están gestionando los recursos adicionales para que se pueda implementar más adelante el sistema eléctrico. "Coincidimos plenamente en que tenemos que implementar el sistema eléctrico. Se puede utilizar la misma infraestructura vial. Es prácticamente la misma. Solamente agregando la red de alimentación se puede pasar a un sistema eléctrico".



Para el viceministro, el sistema BTR (Buses de Tránsito Rápido) responde a una política de potenciar el uso del transporte público de pasajeros. "Nosotros debemos apuntar a eso, por el reducido espacio vial que tenemos en Asunción, no podemos abarrotar completamente las calles con transporte privado. Tenemos que ir hacia un transporte público excelente. Si apostamos al transporte privado no se resuelve el problema del caos vehicular. Hay que tener en cuenta que en un ómnibus pueden viajar 90 pasajeros frente a dos o tres que se trasladan en una camioneta o un automóvil".



Pereira dijo no estar de acuerdo con un sistema de tren liviano elevado, como en Miami, porque a su criterio "salen tres o cuatro veces más caros que el Metrobús".



La opción por el BRT -refiere- resultó de un estudio que tuvo en cuenta la cantidad de pasajeros y los recursos de que se dispone y porque es el que mejor se adapta a nuestro medio. "No podemos pensar en soluciones de Primer Mundo y después quedarnos con una deuda gigantesca y un alto costo operativo que el pasaje jamás va a poder cubrir".



Puso de ejemplo el caso de Medellín (Colombia) que tiene el sistema elevado pero están por inaugurar ahora un sistema de BTR: "Con el Metrobús se apunta a una accesibilidad universal en el sentido de que el ciudadano, cualquiera sea su condición física, acceda al sistema. En vías elevadas las personas con algún impedimento o de edad deberán acceder mediante ascensores en las estaciones y eso es absurdo por el costo. En Metrobús se tendrán rampas de acceso y a nivel para asegurar a todos la accesibilidad".