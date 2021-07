Muchos pacientes y pocos recursos

Comentó que el cáncer es la segunda causa de muerte en el país, después de las enfermedades cardiovasculares.



A pesar de esta realidad, el Ministerio de Salud no pone el suficiente empeño para evitar que los pacientes -ya con el peso de su enfermedad- tengan que madrugar y esperar varias horas para ser atendidos.



En el país existen sólo tres máquinas de radioterapia (aceleradores lineales), una de las cuales se encuentra en el instituto público y las otras dos pertenecen al sector privado.



Cada máquina para este tratamiento tiene un costo aproximado de US$ 1.000.000, cifra que es hasta insignificante, si consideramos el despilfarro en varias instituciones y la gran cantidad de pacientes en el país.



Damy comentó que sería necesario contar con al menos un acelerador más para descongestionar el sistema de atención.



El Instituto Nacional del Cáncer posee un presupuesto anual de 35.000 millones de guaraníes, para cientos de pacientes que reciben atención diariamente en el lugar.



En el lugar, que cuenta con 100 camas para internación, se realizan 100 sesiones de quimioterapia y 100 sesiones de radioterapia por día, señaló. Así también, el nosocomio realiza de 10 a 15 extracciones de tumor diariamente, acotó.





LA ENFERMEDAD MÁS CARA



Héctor Damy consideró que el cáncer es la enfermedad que más gastos económicos demanda, ya que se trata de un mal crónico que requiere costosos tratamientos, entre los cuales están la radioterapia (con elementos radiactivos), la quimioterapia (inyección de drogas oncológicas) y la cirugía (extirpación del tumor).



Mensualmente, un paciente puede gastar 1.000.000 de guaraníes e incluso no curarse, ya que depende de la naturaleza de su cuadro, indicó.



Ante esta situación, el Ministerio de Salud exonera de casi todos los gastos médicos a los enfermos, quienes deben limitarse a adquirir las drogas oncológicas que no adquiere el Estado.



El tratamiento y la atención son totalmente gratuitos para el paciente, puntualizó.



"La cirugía tiene cero costo, la radioterapia, cero costo", comentó. Reconoció, sin embargo, que las drogas son "lo más caro del tratamiento". "Nosotros hacemos una cobertura parcial", agregó.



MUJERES SON LAS MÁS AFECTADAS



El 60% de los casos diagnosticados son de cáncer de cuello uterino, seguido del cáncer de mama y el cáncer de pulmón, manifestó Damy.



El cáncer de próstata ocupa el cuarto lugar en la escala, agregó.



PREVENCIÓN



"En general los tumores son ambientales, están relacionadas con la dieta, el tabaco o la exposición a ciertos elementos químicos", manifestó Damy.



Recomendó como medidas preventivas:



- Evitar el tabaco y el alcohol.

- Llevar una dieta sana, rica en vegetales y moderada en carne.

- Mantener un peso corporal adecuado (evitar la obesidad).

- Someterse a una colonoscopía a partir de los 45 años de edad.

- Para las mujeres con actividad sexual, practicarse el Papanicolau (PAP) periódicamente.