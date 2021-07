Plan Metrobús no salió de consulta popular y colisiona con normativas

No invitaron al gremio a audiencias públicas.El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) debió presentar a la ciudadanía el proyecto de modernización del sector transporte público y no imponer una única opción que todos los paraguayos saldrán pagando.



Esta es la postura del ingeniero Augusto Ríos Tonina, dirigente de los frentistas de Asunción, en relación al sistema de transporte con buses articulados, utilizado en varias ciudades de Latinoamérica, que impulsa la cartera de Obras Públicas. El plan contempla la construcción de dos carriles exclusivos de 18,4 kilómetros, 26 estaciones, dos terminales y otros proyectos urbanísticos, con una inversión de US$ 160 millones.



"Acá es muy simpático todo. Vienen cuatro tipos y dicen: Nosotros vamos a hacer el Metrobús porque nos encanta", critica.



Su gremio - según dijo- nunca fue informado de las audiencias públicas que convocaron los proyectistas del MOPC desde octubre del año pasado, luego de que el BID aprobara el crédito de US$ 125 millones.



"Ellos dicen que convocaron a varias audiencias públicas, pero nosotros no recibimos ni una sola invitación para participar de esos encuentros", expresó Ríos Tonina.



Solicitarán a la Cámara de Diputados la participación ciudadana dado que aún falta que el préstamo para la financiación del proyecto pase a esa instancia, "nosotros iremos a hablar en la Cámara porque acá nadie sabe nada. Ellos dicen que el Metrobús es para evitar el congestionamiento en el centro, pero con 300.000 funcionarios públicos que entran todas las mañanas en Asunción, no lo van a lograr. Hasta los cuarteles están en la capital", destacó.



Ríos dijo además que este proyecto, así como otros tantos del BID, se ejecutará a medias y encima los costos se van disparar hacia arriba, porque el BID es corrupto, su dinero se usa para financiar campañas políticas, "no somos nosotros, los frentistas de Asunción, los que decimos que el BID es corrupto, es la Contraloría de la República. Vino un crédito de 70 millones de dólares para el departamento de San Pedro y no se hizo nada de lo que se tenía proyectado hacer", expresó.



El gremio se hace varias preguntas sobre el proyecto Metrobús, por ejemplo, el por qué no se le dio participación a la ciudadanía sobre diferentes opciones antes de optar ellos por un sistema que será un fracaso para nuestra ciudad ¿por qué no hicieron una consulta pública? ¿por qué el apuro en la aprobación del préstamo?



A esto se suma -según dijo- el aspecto legal, puesto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no tiene atribuciones sobre las calles, solo la Municipalidad, ¿qué pasaría después de que se implemente el Metrobús y venga un Intendente y diga que no le gusta y quiera disponer de su calle? se preguntó.