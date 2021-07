Proveedor de televisores del MEC también vende pólvoras a las FF.AA.

, propiedad del hijo del diputado colorado José Chamorro, la misma que proveyó televisores, reproductores de DVD y minicomponentes al MEC, por valor de US$ 1,8 millones, también ganó el 22 de diciembre pasado una licitación de las FF.AA., pero para la provisión de materia prima para la fábrica de municiones por valor de G. 1.040 millones. Fue la tercera mejor oferta.Esta vez no fueron televisores ni reproductores ni minicomponentes, sino materia prima para la fábrica de municiones de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas de la Nación.



La adjudicación se dio el pasado 22 de diciembre y fue por valor de G. 1.040 millones.



La firma NJS S.A., propiedad de Óscar Marcelo Chamorro Lafarja, hijo del diputado colorado José Chamorro, nuevamente salió adjudicada pese a no haber presentado la mejor oferta.



En esta licitación se presentaron cuatro empresas: Sitesa, que ofertó G. 615 millones; SafariSport SRL, con G. 1.099.475.000; Comtecpar S.A., con G. 2.174.500.000, y NJS S.A., con G. 1.241.849.695.



La ganadora fue NJS, tercera mejor oferta, junto a SafariSport. La primera con G. 1.040 millones y la segunda con G. 50 millones. Esta licitación fue aprobada por el Gral. Felipe Melgarejo, comandante de las Fuerzas Militares.



NJS S.A. es la misma empresa que en diciembre del año pasado también ganó dos licitaciones en el Ministerio de Educación y Cultura para la provisión de televisores, reproductores de DVD y minicomponentes por valor de US$ 1,8 millones.



La firma fue la que presentó la quinta mejor oferta, pero pese a ello se benefició con la adjudicación. Sobre una de las dos licitaciones del MEC pesa una protesta presentada por la firma NGO SAECA y que aún debe resolver la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, según fuentes del MEC, la firma NJS ya habría cobrado el 100% del valor de adjudicación.



Esta empresa también proveyó chapas a la Presidencia de la República, elementos de limpieza a la Justicia Electoral, tizas para el MEC y acondicionadores de aire para el Ministerio de Justicia. El titular de Contrataciones, Eduardo de Gásperi, dijo estar preocupado por esta situación.



