Solución parche al caótico tráfico, propone el MOPC

000 pasajeros, por lo que la alcaldía colombiana plantea la construcción de un tren subterráneo de 22 km, que requerirá una inversión de US$ 1.900 millones. Metrobús solo será una solución parche para el caótico tráfico en nuestra capital. Ninguno de los propietarios de las 39 líneas que circulan actualmente fue informado del plan.La alcaldía (municipalidad) de Bogotá discutía hace trece años el cambio del sistema de transporte público de la ciudad. Las dos opciones que tenía era el desarrollo de un plan que incluyera los vehículos articulados, igual al utilizado en Curitiba (Brasil), y el tren eléctrico subterráneo.



Finalmente, se decidió por el sistema a diésel, al que llamó TransMilenio, porque el subterráneo exigía el doble de la inversión para los buses articulados. Las informaciones de medios periodísticos de ese país señalan que la inversión por cada kilómetro fue de US$ 12 millones. Incluía la construcción de carriles exclusivos, estaciones, veredas, entre otros.



Desde hace dos años, las nuevas autoridades de la ciudad, asfixiados con los reclamos por el caótico tráfico porque el sobrecupo del TransMilenio es de unos 100.000 pasajeros, retomaron el proyecto del mismo sistema que habían desechado en la década del 90 por ser el más caro: una red de tren subterráneo.



La construcción de 24 kilómetros, según publicaciones, exigirá una inversión de US$ 1.900 millones (15 kilómetros serán subterráneos y 9 superficiales). Haber elegido el más barato ahora les costará el doble.



Esconden desventajas



Durante su visita a ABC Color, los técnicos del proyecto Metrobús, el lunes último, fueron consultados sobre las desventajas del Metrobús que encontraron al realizar los estudios de factibilidad. Sin embargo, apenas citaron el problema de las motos que ingresan a los carriles de buses.



Evitaron profundizar en cómo podrán circular los que, por ejemplo, viven sobre la calle Luis Alberto de Herrera, que se convertirá en vía exclusiva del Metrobús. ¿Tendrán que formar fila, hasta que pase el bus los que quieran ingresar a sus oficinas o casas, ubicadas sobre esa arteria? o ¿serán expropiados los inmuebles aledaños para que los particulares circulen? Para los responsables, el sistema tendrá impacto positivo sobre los comercios de la zona.



Otro detalle que no se puede obviar es que en horas pico todas las unidades irán sobrecargadas e indefectiblemente formarán fila para alzar o bajar pasajeros. Esto mismo está pasando hoy día en Bogotá.



A esto se suma el deterioro acelerado del pavimento debido al sobrepeso que llevan los buses.



Evidentemente el modelo es adecuado solo para algunas ciudades como Curitiba, porque está planificada desde hace décadas. Asunción creció sin planificación alguna.



Teniendo en cuenta el crecimiento de la población y el aumento del parque automotor, se podría vaticinar que en pocos años el sistema del Metrobús también colapsará. Entonces, lo más inteligente será optar desde el inicio en el desarrollo de un plan que puede resultar más costoso, pero más factible y económico a largo plazo.