Técnicos del MOPC defienden Metrobús como el más viable

Para los responsables del Proyecto Pya’e Porã del Metrobús, el sistema de buses articulados con dos carriles exclusivos y 26 estaciones en el medio del corredor San Lorenzo-Asunción es el más viable en nuestro país. Aducen el alto costo para desechar el tren eléctrico sobre vías elevadas. Explicaron ayer en visita a ABC Color que el sistema operará con 185 buses articulados para 160 pasajeros cada uno y para ello deberán salir de circulación 1.200 unidades que hoy prestan servicios sobre Eusebio Ayala y convertirse en alimentadores del sistema troncal.



Los principales expositores del plan encarado por el MOPC fueron el Ing. Luis María Pereira, viceministro de Transporte; el Ing. José Tomás Rivarola, coordinador general del Proyecto Metrobús; el Ing. José Ávalos, de la Unidad de Proyectos Especiales, y el Arq. Gustavo Glavinich, director de obras públicas de la cartera.



Todos defendieron el proyecto de buses articulados movidos a diésel argumentando que es el que más se adecua a nuestra realidad por su costo, accesibilidad para los usuarios y por ser una solución a los problemas del tránsito vehicular, además de significar un cambio urbanístico importante para la Capital.



"No está a nuestro alcance un sistema de tren elevado. Cómo vamos a pensar en un sistema de US$ 40 millones por kilómetro y mantenerlo luego", dijo Pereira a lo cual Rivarola agregó que "si se licita este sistema no tendrá oferentes pues los números no cierran por el costo de operación".



Los técnicos del MOPC contestaron a varias preguntas, aunque otras no obtuvieron respuestas claras o no fueron totalmente despejadas de dudas.



Al insistírseles por qué se opta por un sistema dependiente del diésel, cuando nuestro país es un gran productor de energía, Rivarola comentó: "Vamos a construir el sistema que podemos pagar y a partir de allí ir mejorando nuestro sistema. Es probable que dentro de algunos años exista alguna tecnología que nos obligue a repensar y cambiar, pero ya se inicia el camino de planificación diferente y de evolución del sistema de transporte y de la ciudad".



Como coordinador del proyecto también adelantó que ya se está estudiando para ampliar el primer corredor hasta Capiatá y que, si bien hay empresarios que no están de acuerdo con este proyecto y muestran férrea oposición, deberán entrar en el sistema del Metrobús "porque les conviene".



Rivarola considera que una solución "a corto plazo" es mejor que una "solución definitiva que nunca se lleve a cabo". Insistió en que la solución al tránsito pasa por tener un sistema de transporte público eficiente y que ese sistema es el Metrobús, que movilizará a 305.000 personas.