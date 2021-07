Topadoras siguen talando en las tierras de Teixeira

La propiedad tiene unas 15.000 hectáreas de bosques, pese a que Teixeira lo niega para justificar la venta. La tala está prohibida por la ley, lo cual también hace impracticable el uso del inmueble para la reforma agraria. El propietario soporta varios procesos por delitos ambientales, pero sigue actuando con llamativa impunidad.La lentitud cómplice o negligente de las autoridades del Gobierno para reaccionar ante las denuncias de graves delitos ecológicos hace que en las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira se mantenga firme el paso de las topadoras para acabar con los últimos bosques nativos del país. Unas 15.000 hectáreas de monte de la estancia Paso Kurusu corren serio peligro de desaparecer.



Como si no hubiera sido imputado ya por graves delitos ambientales, el empresario Ulisses Rodrigues Teixeira contrató a varios peones que el pasado lunes, en horas de la tarde, seguían echando de manera criminal hectáreas y hectáreas de árboles, según pudo constatar "in situ" nuestro corresponsal en la zona de Santa Rosa del Aguaray (departamento de San Pedro).



El mismo captó en la estancia Paso Kurusu (a unos 70 Km. de la Ruta III) imágenes de una topadora, un tractor y una camioneta con combustible, además de varios operarios "trabajando" intensamente en la tala indiscriminada de bosques.



Inclusive, dialogó con uno de los peones, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, y este admitió que hace días vienen realizando la misma actividad. Dijo lamentar que la justicia sea implacable con los campesinos que talan cinco ó 10 hectáreas de bosques, mientras en la propiedad del brasileño la deforestación es mucho mayor sin que las autoridades hagan nada al respecto.



Resulta difícil precisar la superficie ya deforestada, pero es fácil observar que una gran área de bosques ya fue devastada en el lugar.



Recordemos que ya el pasado viernes, el Canal 13 informó en su noticiero central acerca de una topadora que estaba derribando bosques en la propiedad de Teixeira. Sin embargo, hasta ayer las autoridades pertinentes no habían adoptado ninguna medida para frenar el grave crimen ecológico denunciado también en las páginas de nuestro diario el día de ayer.



José Bordón, miembro de la comisión de lucha por las tierras de Teixeira, afirmó que es preocupante la deforestación y si en 15 días más esto no para el Gobierno, "vamos a vernos obligados a ingresar en la propiedad e impedir que siga la destrucción", indicó.



Llama poderosamente la atención que en las tierras del brasileño Teixeira reine la impunidad de manera tan abierta, más aun teniendo en cuenta sus antecedentes.



Teixeira no puede cortar un solo árbol de su propiedad ya que, en primer lugar, la Ley de Deforestación Cero lo prohíbe categóricamente, y en segundo lugar porque la Secretaría del Ambiente (Seam) ya le había cancelado la licencia ambiental a raíz del falseamiento de datos en documentos ambientales. Teixeira también cuenta con otros cuatro procesos por delitos ambientales.