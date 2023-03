ueno bancariza cada vez más paraguayos de manera rápida, simple y transparente

Desde sus inicios en el plano financiero local, ueno logró destacarse y diferenciarse, y más ahora, que está cumpliendo con su objetivo de bancarizar cada vez a más paraguayos de manera rápida, simple y transparente, esto, tras detectar y vencer los factores que dificultan el acceso de los servicios financieros a un importante porcentaje de la población paraguaya.

¿Cómo lo logra? Mediante el fomento de la autogestión de los clientes, prescindiendo de la utilización de sucursales tradicionales (modelo branchless banking). ueno dejó atrás los esquemas convencionales para automatizar los procesos y brindar soluciones a través de canales digitales, facilitando la inclusión financiera de la población.

Al contar con la aplicación móvil amigable y accesible para todas las edades, ueno también contribuye con la temprana educación financiera, apuntando a generar una cultura del ahorro, mediante herramientas simples y seguras.

Aprovechando la proximidad de los adolescentes y jóvenes con la tecnología, ueno invita a que ingresen al sistema financiero manejando sus ingresos por la app, sin tener que trasladar dinero en efectivo, teniendo a mano una solución amigable, segura y transparente

Los usuarios de ueno tienen una atención 100% en línea, disponible 24/7. “Contamos con cerca de 113 mil clientes. Nuestro modelo de negocio consiste en lograr una interacción fluida, rápida y confiable para que los clientes puedan acceder de manera segura e innovadora a los servicios que necesiten”, destacó Luis Linares, gerente general de ueno.

Apuesta a la educación financiera

Según datos de Global Findex, el 41% de los paraguayos son asalariados, de los cuales uno de cada cinco cobra su salario en instituciones financieras y cuatro de cada cinco cobra su salario en efectivo. El 59% no tiene salario fijo y solo el 27% de los paraguayos tiene la cultura del ahorro. Mientras que un estudio de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) muestra que el 87% de los paraguayos dice no contar con tarjeta de débito ni caja de ahorro, tampoco con tarjeta de crédito y dice no haber gestionado préstamos personales.

Un pilar importante para la compañía es el de la responsabilidad financiera, al poner en las manos de cada usuario oportunidades hechas a la medida de sus posibilidades, devolviéndole el control de su dinero, al poder verificar sus movimientos financieros en un solo lugar.

“La persona empieza a tener responsabilidad financiera al sentirse en control de su propio dinero y con la confianza de poder ser parte del sistema financiero e incluso de poder realizar operaciones internacionales a través de la primera tarjeta doble del país, la Mastercard ueno duo card, que es una tarjeta de crédito y débito (en el mismo plástico) que puede habilitarse descargando la app, accediendo de esta manera a todos los beneficios y descuentos que ofrecemos con nuestros ueno partners”, resaltó Luis Linares.

Compromiso con el desarrollo sostenible

Otro valor que agrega ueno es el de la sustentabilidad a su modelo de trabajo. El proyecto Cero Papel es uno de los planes que la entidad lleva adelante, evitando con esto la impresión y el uso de papeles en exceso, incentivando su uso solo cuando es necesario, gracias a esto tienen contabilizado hasta el momento 6,13 toneladas menos de emisiones de CO2.

Otra iniciativa es “una ueno card duocard = un árbol”, por el cual entregaron a sus clientes semillas de árboles nativos; a la fecha han entregado más de 18.000 tarjetas y por ende, se han entregado 18.000 semillas de árboles en cajitas sustentables donde se indica cómo plantarlas.

A través de la alianza con Soluciones Ecológicas, ueno implementa prácticas de reciclaje y economía circular. Estas y otras iniciativas se llevan adelante por medio del trabajo que realizan con las Mesas Temáticas del Pacto Global.

Experiencia completamente digital

Actualmente ueno cuenta con 80 Terminales de Experiencia Digital (TED); 30 dispensadores de tarjetas ueno duo card, 6 terminales de atención virtual (ROT) y más de 220 corresponsales no bancarios (CNB) ubicados en puntos estratégicos para un mejor acceso de los clientes.

Herramienta para autogestión de empresas

En diciembre de 2022, se lanzó ueno Empresas, una nueva unidad de negocio que trajo soluciones, facilidades y un proceso totalmente innovador en la bancarización de las empresas, dirigida a pymes y grandes empresas, quienes podrán ahorrar tiempo y costos, dándose de alta online en el sistema.