Taguato’i Ka’aguay

Félix de Azara no registró el nombre común de esta ave; el doctor Carlos Gatti, en su Enciclopedia, recogió para ella el de Taguato’í, con la siguiente aclaración:

“Con este nombre se designan numerosas aves de rapiña a las que Azara llama “esparveros” y que se caracterizan por tener una relación de braza a longitud de 186 a 100 (los taguató de 256 a 100), es decir, menor que los taguató y cará cará, y donde resulta que no pueden remontarse fácilmente a gran altura, y careciendo de peso suficiente no pueden adquirir gran velocidad al lanzarse sobre su presa, ni mantenerse volando horas y días, y no teniendo alas agudas, como los halcones, no pueden coger a su presa sino por sorpresa. Para esto vuelan horizontalmente por parajes medio ocultos, y más bajo que las ramas de donde suelen posarse (de la mitad a los dos tercios de altura de los árboles). Atisban, sin ser vistos, a apere’á, ratones, pajaritos, reptiles y grillos, y se arrojan sobre ellos sin ser vistos. Otras veces embisten por sorpresa, en el aire, a los pájaros que pasan a tiro. Van solos, pero la hembra nunca está lejos. Son temidos de todo pájaro que se esconde y alborota al ver un taguato’í”; y, agregó que:

“En nuestro país se designan así habitualmente a 3 aves de la familia Falconidae: Accipiter s. superciliosus L., Accipiter e. erytrocnemius Kaup., y Micrastur ruficollis Vieill.”.

El primer Taguato’i de esta especie que Azara vio estaba, domesticado, en poder de un indio del pueblo de San Joaquín; esto fue en agosto de 1786 y, al respecto, anotó:

“El original que voy [a] describir es muy familiar y doméstico en casa de un individuo de San Joaquín, pero le faltan muchísimas plumas, que harán incompleta esta descripción. Es especie de cernícalo (…) Es común en esta Provincia”.

En sus Apuntamientos indicó que llegó a ver otro, y que Noseda también (cuya descripción le remitió), en los siguientes términos:

“He tenido dos idénticos. Al uno le vi dar caza a un inambuí, y Noceda le vio arrebatar de su corral un pollo mayor que él. Sus procedimientos y formas son de esparvero (…) no he visto sino dos idénticos. También lo era otro que describió el amigo Noceda”. En la misma obra aclaró que a esta ave solo la encontró en el Paraguay.

Nomenclatura

Sonnini omitió la descripción del Esparverillo de Azara pues, para él, no era otro que el Gavilán común (Falco nisus); puntualizó -en la nota respectiva- que si bien el sexo, y especialmente la edad, podrían provocar cambios en los colores del plumaje de esta especie, en el Paraguay, y en casi todas partes, este Gavilán existe sin alteración alguna en su tamaño, forma, y colores -o en la distribución de éstos-. Esa aclaración la realizó porque Azara, luego de comparar -en sus Apuntamientos- la descripción de su Esparverillo con la del Epervier de Buffon, y de confrontar éstas con las estampas números 412 y 467 de Martinet que retratan a éste con los nombres de l’Epervier, y de Tiercelet hagard d’Epervier, concluyó:

“solo discrepamos en vestirle bajo del cuerpo a listones blancos acanelados y pardos, poniendo lo mismo en lo exterior de la pierna, y en lo interior de esta acanelado. Le pinta lo rojo del oído debajo de él prolongándoselo. No le marca la membrana del pico amarilla, y le da once pulgadas. Yo creo que estas diferencias son descuidos del que iluminó la estampa [número 467]; pues todo lo demás es lo mismo aquí que en el resto del mundo. El autor distingue dos variedades; porque en el primer año le da mucho más blanco en el pecho y vientre, donde le pone manchas en lugar de listones. De la hembra no dice sino que tampoco contiene seguidos los listones del pecho y vientre hasta el segundo o tercer año; pero en la estampa 412 la hace más clara encima: le da una especie de ceja jaspeada de blanco y negro, y le priva de rojo en el oído y de canela en las partes inferiores; donde le estrecha y termina mejor los listones negros, dándole catorce pulgadas de longitud. Yo nada puedo hablar sobre esto, porque no he visto sino dos idénticos. También lo era otro que describió el amigo Noceda, y los tres como el de la estampa 467, que según Buffon son machos. Tampoco puedo decir nada sobre si están bien o mal hechas las reducciones que allí refiere; porque para eso sería menester haber leído los autores que cita”.

Pero, el Esparverillo de Azara, no es el Gavilán común (Falco nisus) sino el Azor rojizo o Taguato’i ka’aguy (Accipiter erythronemius) clasificado por el naturalista alemán Johann Jacob Kaup (1850, Monogr. Falconidae, p. 64), a partir de un ejemplar del Museo Británico, colectado en Bolivia.

El epíteto que identifica a esta especie está formado con las palabras griegas eruthros/rojo y kneme/pierna, en atención al siguiente carácter mencionado en la descripción de Kaup: “con plumas tibiales rojizas”. Azara advirtió que su individuo tenía lo exterior de la pierna rojiza y, al comparar su descripción con la del Gavilán común de Buffon, señaló las discrepancias que se transcribieron más arriba.

Costumbres

Azara, en su manuscrito, refirió las siguientes costumbres del Taguato’i ka’aguy:

“según dicen come carne y en el campo vive de pajarillos y caracoles. Algunos dicen que ataca las perdices (…) su situación ordinaria es lo más alto de las Palmas u otros árboles secos, de donde sin embarazo atisba la presa, manteniéndose entre tanto inmóvil. Por lo regular va solo”; y, en sus Apuntamientos, que lo vio cazar un ynambu y, que Noseda, un pollo más grande que él. Consignó, además, que “Sus procedimientos y formas son de esparvero”.

Nido

Azara, en su manuscrito, dijo sobre el nido de esta ave lo siguiente:

“dicen que colocan su nido en los árboles cubierto por arriba y compuesto de palitos con colchón de pajitas, en que pone dos huevos”.

Caracteres

Los siguientes son los que Azara suprimió en la descripción del Taguato’i ka’aguy que aparece en sus Apuntamientos:

Cabeza: es algo grande respecto al cuerpo. Todas las plumas de los costados de la cabeza están derechas para atrás y sentadas, tiene la costumbre de alzar y bajar la cabeza, pronta y verticalmente;

Pico: corvo, fuerte, blanquizco en la base, y color de cuerno negro o azulado en lo restante, una membrana de color de paja cubre la base de la pieza superior, y en ella están las narices redondas y capaces, la borda de dichas narices sobresale algo a dicha membrana que tiene algunos palitos verticales o perpendiculares al pico entre las narices. A dos líneas de la punta del pico, que es agudísimo, tiene en cada lado un rebajo cóncavo en forma de medialuna, cuyo cuerno exterior es también agudísimo, y con esto la base del pico viene a tener como tres puntas;

Ojos: grandes, redondos, con párpados color de paja, y pelos negros vanos, sobre los lagrimales tiene una concavidad sin pelo ancha dos líneas, que a modo de medialuna termina un cuerno en dicho lagrimal, y otro en el párpado superior desde el lagrimal hasta un tercio del ojo por debajo del párpado inferior tiene pelos negros que se extienden hasta el ángulo de la boca. Del lagrimal cae una tirita vertical negra, y otra detrás del ángulo exterior del ojo, por cada lado. Además de estas tiene otra en cada lado que naciendo hacia la inferior del occipucio se dilata paralela a las otras. Esta tirita no llega a lo alto de la cabeza, otra tiene que sale de lo alto del occipucio, donde es más ancha y acaba en punta en la raíz del cuello o en lo bajo del occipucio. De modo que son siete tiritas en todo el contorno, todas bien notables. Los intermedios son blancos con un viso acanelado más fuerte cuando más cerca del cogote. Las plumas inmediatas a la base de la pieza inferior del pico son blanquizcas en lo exterior y salen inclinadas para delante, y son un medio entre pluma y pelo. La base de la pieza superior del pico de un ojo a otro está calzada de plumitas derechas, y lo alto de toda la cabeza es de color pardo oscuro, sobre ella mirando con mucho cuidado noté una corona de color acanelado;

Dedos: tienen uñas azules oscuras, corvas, agudísimas, y fuertes.