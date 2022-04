Hoko’i pytã

Félix de Azara le asignó a esta ave el nombre común de Hocó y refirió que los Payaguá la llamaban Uguekam. Gatti (Enciclopedia) registró como nombre común de esta ave el de Joco’i.

Nuestro naturalista tuvo solo dos individuos al tiempo de redactar su manuscrito, apuntó sobre ellos:

“Yo compré vivo este individuo a dichos Payaguá en febrero, y aunque no era enteramente adulto, está ya próximo a volar, lo mantuve cuatro o cinco días con carne, y porque cada momento se escapaba lo maté, compré con él otro, de igual edad, [que] me pareció la hembra, era algo menor, su pico algo más amarillo, y el jaspeado, que dije tenía en su horqueta, en la hembra era todo blanco; es ave no muy escasa según dicen, y la más bonita entre las especies de hocos”.

Posteriormente, los mismos nativos, le proveyeron otros dos ejemplares de esta especie, en sus Apuntamientos se lee:

“Aunque nunca la he encontrado, los bárbaros que navegan el río Paraguay me han vendido cuatro individuos idénticos vivos, diciendo que no sabe volar, y que los cogieron con la mano; sin embargo los creo adultos”.

Nomenclatura. Sonnini dijo que Azara afirmó que su Garza roja y negra era de la misma especie que el Blongiós de Buffon (Ixobrychus minutus), pero que las diferencias que ellas presentan entre sí se oponen a tal conclusión; entre otras señaló que el Blongiós vuela muy bien, y que la garza descrita por Azara está privada de tal facultad.

Azara, luego de analizar en sus Apuntamientos la descripción del Blongiós de Buffon, consignó cuanto sigue:

“Aunque el autor habla aquí con ligereza, no se puede dudar racionalmente que trata de mi garza; sabiendo además, que dice es la menor de todas. La estampa 323 le marca sobre once pulgadas, y aunque le da en partes los colores más o menos vivos, la distribución es idéntica; y apenas hay más diferencia que la de teñirle blancas acaneladas las cobijas del trozo exterior: lo que es bien poca cosa para un dibujo, que aquí mismo le abrevia las zancas, el cuerpo y la cola; le alarga las alas, y engruesa la totalidad. Así es para mí muy creíble la identidad”.

El Blongiós de Buffon (Ixobrychus minutus) está retratado, en la citada estampa iluminada número 323 de Martinet, con el nombre de Le Blongios de Suisse.

La Garza roja y negra de Azara resultó una subespecie nueva para la ciencia, ella fue identificada por Vieillot con el nombre de Le Herón rouge et noir o Ardea erythromelas (Ixobrychus exilis erythromelas; 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., 14, p. 422), a partir de la descripción de nuestro naturalista.

El epíteto que identifica a esta subespecie está formado con las palabras griegas erythrós/rojo y mélas/negro, es decir, conforme el nombre que Azara dio a esta garza.

Costumbres y nido. Azara en su manuscrito indicó, sobre las costumbres y nido de esta ave, lo que le habían referido los Payaguá, en estos términos:

“vive en las lagunas y parajes húmedos, es especie de Garza, se para en los árboles y en el suelo, come pescado, cría en los árboles, en nido de palitos, dos hijos que luego echan a correr”.

Caracteres. La descripción de la Garza roja y negra de los Apuntamientos no difiere mucho de la del Hocó del manuscrito, por lo que no vale la pena ocuparse de ella.