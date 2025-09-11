Rusia lanza la nave de carga Progress MS-32 rumbo a la Estación Espacial Internacional

La nave de carga fue lanzada con un cohete portador Soyuz-2.1a a las 15:54 GMT desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán).

La Progress se separó de la Soyuz nueve minutos después de su despegue y se acoplará dentro de unas 50 horas a la plataforma orbital.

Según Roscosmos, el carguero transporta 2.516 kilogramos de carga, incluyendo 870 kilogramos de combustible, 420 kilogramos de agua potable, 50 kilogramos de nitrógeno para la atmósfera de la estación y una escafandra para caminatas espaciales.

Además, la carga para la EEI incluye 1.176 kilos de aparatos, ropa, alimentos, utensilios de higiene y equipos sanitarios.

Este es el tercer lanzamiento de un carguero Progress de este año.

La tripulación de la EEI está integrada actualmente por los cosmonautas rusos Serguéi Rízhikov, Alexéi Zubritski y Oleg Platónov; los astronautas de la NASA Jonathan Kim, Zena Cardman, Michael Fincke, y el japonés Kimiya Yiuse.