El 70 % de los arrecifes de coral del Atlántico occidental no crecerá con el calentamiento

Esa reducción de los arrecifes se prevé que agrave los efectos del aumento del nivel del mar, indica un estudio que publica Nature y está encabezado por la Universidad de Exeter (Reino Unido).

El equipo analizó arrecifes fósiles de toda la región tropical del Atlántico occidental para mejorar la comprensión de cómo varían sus tasas de crecimiento en función de los tipos de coral presentes.

Además, combinaron esos datos con información ecológica de más de 400 arrecifes modernos en Florida (EE.UU.), México y la isla de Bonaire para calcular las tasas de crecimiento actuales y explorar cómo cambiarán con el cambio climático futuro.

Según los escenarios actuales de emisiones de CO2, "la mayoría de los arrecifes de coral del Atlántico no solo dejarán de crecer, sino que muchos se erosionarán a mediados de siglo", en palabras del autor principal del artículo, Chris Perry, de la Universidad de Exeter.

El estudio señala que, a la vez que se detiene el crecimiento de los arrecifes, se incrementará el ritmo de subida del nivel del mar, lo que hará que la profundidad del agua sobre los arrecifes aumente, elevando el riesgo de inundaciones a lo largo de las costas vulnerables y cambiando fundamentalmente los ecosistemas costeros.

"Estamos entrando en un periodo en el que los dos factores que controlan la profundidad del agua sobre los arrecifes de coral —la tasa de crecimiento vertical de los arrecifes y la tasa de aumento del nivel del mar— están empezando a actuar en direcciones cada vez más divergentes", destacó Perry.

"Se prevé que, para finales de este siglo, la profundidad del agua aumente alrededor de 0,7 metros, si el aumento de la temperatura global supera los 2 grados, y hasta 1,2 metros si las tasas de calentamiento son más elevadas", precisó.

Aunque las iniciativas de restauración de los arrecifes podrían contrarrestar las pérdidas previstas, solo reducirían el incremento del nivel del mar entre 0,3 y 0,4 metros y lo haría si se combinan con estrategias de mitigación del cambio climático, de acuerdo con los autores.

El crecimiento de los arrecifes está fuertemente influenciado por la cantidad y los tipos de corales vivos presentes, pero múltiples factores, como brotes de enfermedades y episodios de blanqueamiento por las altas temperaturas, han cambiado la composición de muchos arrecifes, agotando especies claves para su formación.

"Estamos siendo testigos de una alarmante disminución tanto de la abundancia como de la diversidad de los corales en los arrecifes del Atlántico", destacó Lorenzo Álvarez-Filip, de la Universidad Nacional Autónoma de México y también firmante del artículo.

Una estrategia para revertir las pérdidas y mejorar el crecimiento de los arrecifes es la restauración de los corales, pero "la magnitud de las medidas necesarias para revertir las pérdidas actuales de corales es considerable", advirtió Alice Webb, de la Universidad de Exeter.

Para que las medidas de restauración tengan un efecto significativo en la limitación del aumento de la profundidad del agua, deberán ir acompañadas de una gestión eficaz de la tierra y el agua, así como de medidas rápidas de mitigación del cambio climático, aclaró.