Casi un 80 % de los rusos cree en la existencia de extraterrestres, según encuesta

De acuerdo con el sondeo, realizado por el centro estatal VTsIOM, el 79 % de los encuestados admiten la existencia de otros seres racionales en el Universo, además de los humanos, contra un 17 % que no cree en esta opción y un 4 % que no supo qué responder.

Los hombres resultaron más crédulos al respecto, ya que el 83 % se mostró favorable a la existencia de extraterrestres contra un 76 % en las mujeres.

En cambio, las mujeres fueron más propensas a aceptar la idea de que los extraterrestres se oculten entre nosotros, con un 49 %, algo que solo apoyó el 44 % de los hombres.

Eso sí, los hombres se mostraron más dispuestos a ver películas sobre los extraterrestres (71 %) que las mujeres (56 %), siendo las personas mayores de 33 años quienes disfrutan más de estos filmes (hasta un 69 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a que lo desconocido puede causar temor, la mayoría de los rusos, un 70 %, aseguró que un encuentro cercano de tercer tipo les provocaría ante todo interés, contra un 30 % que confesó que se sentiría inquieto y solo un 9 %, miedo.

Una de las preguntas más curiosas hechas a los encuestados fue sobre el libro que le propondrían a un extraterrestre para su lectura, una lista que encabezó 'Guerra y paz' de León Tosltói (15 %), la 'Biblia' y el 'Nuevo Testamento' (9 %), 'Crimen y Castigo' de Fiódor Dostoyevski (4 %), '1984', de George Orwell (4 %) y 'El maestro y Margarita', de Mijaíl Bulgákov (3 %), en una lista que incluye también 'El Capital' de Karl Marx.