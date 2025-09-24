Un tipo de adelfa imita el olor de las hormigas heridas para atraer a moscas polinizadoras

Las moscas de la hierba se sienten atraídas por el olor de las hormigas que han sido heridas por arañas y ese es el aroma que imita la acacia.

Mochizuki estaba trabajando en otro proyecto cuando recolectó una acacia de ese tipo y observó que moscas clorópidas se reunían alrededor de las flores, por lo que se planteó si estas podrían, de alguna forma, estar imitando a insectos muertos.

Así, decidieron observar metódicamente a los visitantes de esas flores y comparar los olores que desprendían estas con los de diversos insectos. El más parecido era el de las hormigas atacadas arañas.

Sin embargo, no había ninguna publicación sobre moscas que se alimentaran de hormigas cazadas y heridas por otros animales como las arañas.

A través de redes sociales, Mochizuki encontró a muchos naturalistas aficionados que documentaban que las arañas atacaban a las hormigas, lo que a su vez atraía a moscas cleptoparásitas (organismos que roban el alimento de otros).

El siguiente paso fue poner a prueba la hipótesis desde el punto de vista conductual y confirmar que las moscas clorópidas se sentían realmente más atraídas por el olor de las hormigas atacadas por las arañas que por otros olores.

Como el estudio sugiere que muchas formas de mimetismo floral pueden permanecer ocultas, también prevé explorar otras especies para descubrir más ejemplos de ese comportamiento.