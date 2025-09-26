Asteroide de dos metros pasa a 20.000 kilómetros de la Tierra, según astrónomos rusos

"Este, por cierto pasó cerquita... El asteroide pequeño 2025 SU4 de dos metros pasó el 24 de septiembre muy cerca del planeta", escribió el laboratorio en Telegram.

Según los científicos rusos, el cuerpo celeste pasó a una distancia de poco más de 20.000 kilómetros, "la altura de ubicación de los satélites GLONASS y GPS".

"La roca fue descubierta menos de 24 horas antes de su acercamiento. Debido a su pequeño tamaño no implicaba una amenaza a la Tierra, pero demostró una vez más la alta densidad de objetos celestes pequeños en el sistema solar interior y la posibilidad de su aparición inesperada en las cercanías del planeta", indicaron.

Los astrónomos rusos calificaron la roca como un asteroide Atón, ya que el semieje mayor de su órbita es menor que el de la Tierra, una clasificación que incluye alrededor de 3.000 cuerpos celestes, 200 de los cuales han sido catalogados como potencialmente peligrosos.

Hace poco más de una semana, el mismo centro científico informó del paso junto a la Tierra de un asteroide de casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013.