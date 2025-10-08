El buscador Google expande su modelo de inteligencia artificial a 50 nuevos países

El 'Modo IA' se ha desplegado hoy en 36 nuevos idiomas y en cerca de cincuenta países, entre ellos muchos europeos, según los datos facilitados por la compañía, que ha asegurado que se trata de su experiencia "más potente de búsqueda asistida por inteligencia artificial".

Con mayores capacidades de razonamiento y multimodalidad, y con la posibilidad de profundizar en cualquier cuestión a través de preguntas adicionales y enlaces de utilidad a la web, el Modo IA está diseñado para entender lo que realmente estás buscando por complejo que sea y darte una respuesta ágil y detallada.

A partir de hoy, ese nueva 'cara' del buscador comenzará a verse como un nuevo botón en la página de resultados de búsqueda, además de en la aplicación de Google para los sistemas operativos 'Android' e 'IOS'.

El nuevo 'modo' admite diferentes tipos de preguntas, algunas con varios apartados y otras de seguimiento, según Google, que ha precisado que es especialmente útil para hacer preguntas exploratorias -las que no tienen una respuesta única y directa- y para tareas más complicadas, como buscar información, planificar un viaje o entender instrucciones complejas.

De hecho, la propia compañía ha asegurado que ya ha comprobado cómo los primeros usuarios de este nuevo modelo hacen preguntas dos o tres veces más largas que las consultas de búsqueda más tradicionales.