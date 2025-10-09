ACNUR felicita al nobel de Química Omar Yaghi, hijo de una familia de refugiados de Gaza

"Todos los ganadores de un Nobel merecen nuestra admiración, pero en ACNUR deseamos felicitar en particular a Omar Yaghi", destacó el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, en su cuenta oficial de X.
Un día antes, el rey de Jordania, Abdalá II, afirmó que el galardón suponía "un orgullo" para el reino hachemita.
Yaghi obtuvo el nobel junto al japonés Susumu Kitagawa y el británico Richard Robson por sus avances en el desarrollo de estructuras metalorgánicas, según destacó la Real Academia de las Ciencias Sueca.
El jordano también cuenta con la nacionalidad saudí desde 2021 y actualmente trabaja como profesor de Química en la Universidad de California, en Berkeley (EEUU).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy