ACNUR felicita al nobel de Química Omar Yaghi, hijo de una familia de refugiados de Gaza

Ginebra, 9 oct (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) felicitó este jueves al científico jordano Omar Yaghi por su flamante Premio Nobel de Química, y recordó que procede de una familia de refugiados palestinos de Gaza.