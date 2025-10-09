Estudian en Huelva (España) la cooperación humana y robótica en exploración planetaria

En una nota de prensa, la UCA explica que el proyecto de investigación HYBRID EVA (Desempeño de equipos híbridos humano-máquina en actividades extravehiculares en ambientes análogos de espacio), financiado por el Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades, culminó con éxito su misión "Red Earth" en el entorno del Parque Minero de Río Tinto.

Esta acción representa "un nuevo avance en el estudio de la cooperación entre humanos y sistemas robóticos en escenarios de exploración planetaria", explica la institución académica.

La misión se desarrolló por el equipo del Neurotek Lab (UCA-INiBICA) junto a investigadores del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR-UCA), bajo la dirección del profesor Gabriel G. De la Torre, investigador principal del proyecto HYBRID EVA.

El equipo probó diferentes configuraciones de trabajo entre astronautas análogos -personas que participa en misiones simuladas en la Tierra en las que se imitan las condiciones de una misión espacial real- y drones en operaciones de recuperación de muestras geológicas en remoto, utilizando espátulas especialmente diseñadas para la extracción en condiciones adversas.

Las pruebas permitieron evaluar simultáneamente el rendimiento técnico de los sistemas y los factores humanos y psicológicos implicados.

El proyecto, que cuenta con la colaboración científica del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), dirigido por el investigador Víctor Parro, y con la participación de Miriam G. Villadangos, incluyó experimentos de recogida y análisis de muestras con procedimientos inspirados en protocolos de campo de agencias espaciales internacionales.

La empresa Airbus colaboró en la misión en el marco del acuerdo bilateral suscrito con la UCA, y la compañía Astroland aportó los trajes de astronauta análogo y el apoyo logístico, lo que permitió "reproducir con gran realismo las condiciones de futuras misiones extraplanetarias".

El entorno de Río Tinto y la infraestructura facilitada por la Fundación Río Tinto fueron, según la UCA, claves para el éxito de esta misión, realizada en un enclave en el que también trabajaron las agencias espaciales ESA y NASA.

Los avances de HYBRID EVA se enmarcan dentro de una línea de investigación más amplia que también estudia el papel del factor humano en misiones espaciales simuladas.

En ese contexto, el equipo del profesor Gabriel G. De la Torre publicó en la revista Acta Astronautica (Elsevier, 2024) un artículo en el que se analizan los perfiles de personalidad de astronautas análogos que han participado en misiones de campo entre 2022 y 2023.

El estudio, desarrollado en colaboración con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya y de la Universidad de Texas A&M, identifica dos patrones diferenciados de personalidad entre los participantes, uno caracterizado por rasgos de aventura, cooperación y logro, y otro de perfil más reservado.

Los resultados aportan "una base científica sólida para comprender cómo los factores psicológicos influyen en el desempeño y la cohesión de los equipos en entornos confinados y de alta exigencia", una información fundamental para el diseño y selección de futuras tripulaciones espaciales.

La misión ‘Red Earth’ se convirtió así en un banco de pruebas tanto para la integración de sistemas robóticos como para la observación y evaluación del comportamiento humano en situaciones de aislamiento y cooperación extremo.

El equipo del profesor De la Torre, responsable del Neurotek Lab y referente internacional en el estudio del rendimiento humano en contextos espaciales, destacó que estos trabajos muestran el potencial de la investigación desarrollada en la Universidad de Cádiz, que combina neuropsicología, ingeniería y exploración espacial para anticipar los desafíos de las misiones humanas más allá de la Tierra.

La misión ‘Red Earth’ también sirvió como inspiración para el proyecto cinematográfico homónimo, dirigido por el cineasta y arquitecto Carlos Violadé Guerrero, quien documentó la expedición en el marco de un largometraje que explora la relación entre arte, ciencia y exploración planetaria. Este proyecto contribuye a la divulgación de la investigación espacial y a la promoción de la cultura científica desde Andalucía.