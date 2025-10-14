Nvidia ayudará a República Dominicana a implementar estrategia de inteligencia artificial

Como parte del proyecto, la empresa firmó un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia del país, que busca convertirse "en un centro regional de tecnología e inteligencia artificial", destaca un comunicado oficial.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un marco estratégico enfocado en promover la soberanía tecnológica y de datos, al tiempo que impulsa la innovación en sectores prioritarios como la salud, la educación, el transporte, la seguridad pública, las finanzas y el turismo.

Entre los objetivos del acuerdo está avanzar en la soberanía digital mediante el alojamiento local de datos y modelos de inteligencia artificial, garantizando la protección e independencia de los activos de información nacional.

Asimismo, fortalecer las capacidades nacionales en infraestructura digital, desarrollo de talento local y aplicación de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia, y posicionar a la República Dominicana como un 'hub' o nodo regional de tecnología e inteligencia artificial, impulsando la competitividad y atrayendo inversión regional e internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proyecto contempla la creación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de la República Dominicana, concebido como un espacio educativo y de divulgación tecnológica para ciudadanos, estudiantes y turistas, añadió la información oficial.

La colaboración con Nvidia "representa un paso decisivo para consolidar a la República Dominicana como un centro regional de tecnología e inteligencia artificial", afirmó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.