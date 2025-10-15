Ciencia

Nuevos fósiles revelan cómo eran las manos (y habilidades) de los primeros homínidos

El estudio concluye que las manos de estos primeros homínidos comparten características tanto con los humanos modernos como con los simios africanos.

Por EFE
15 de octubre de 2025 - 12:05
Sin embargo, debido a la falta de fósiles, se sabe "sorprendentemente poco" de cómo era el resto del cuerpo, pero este estudio presenta los primeros huesos de mano de Paranthropus, "un hallazgo completamente inesperado", además de ser "una rareza entre los hallazgos fósiles de homínidos extintos", subrayan.