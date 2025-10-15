Nuevos fósiles revelan cómo eran las manos (y habilidades) de los primeros homínidos

Sin embargo, debido a la falta de fósiles, se sabe "sorprendentemente poco" de cómo era el resto del cuerpo, pero este estudio presenta los primeros huesos de mano de Paranthropus, "un hallazgo completamente inesperado", además de ser "una rareza entre los hallazgos fósiles de homínidos extintos", subrayan.
15 de octubre de 2025
- Juegos
- Últimas Noticias
- BeneficiosNuevo
- Nacionales
- Secciones ABC en el EsteChaco
- Policiales
- Deportes
- Economía
- Política
- Mundo
- Espectáculos
- Gente
- Sociales
- Editorial y Opinión
- Secciones TapaEditoriales de ABC ColorOpiniónCartas a la directora
- Edición Impresa LocalesInvestigaciones
- Servicios
- Temas de interés
- Suplementos
- Multimedia
- Negocios & comerciales
- Canales
- Suscripciones ABC
- Secciones EDICIÓN IMPRESAABC DIGITALABC ePaper
- ePaper
- ABC Revista
30º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
35º
undefined 2025-10-16
Min
21º
Máx
32º
undefined 2025-10-17
Min
20º
Máx
26º
undefined 2025-10-18
Min
19º
Máx
23º
undefined 2025-10-19
Min
14º
Máx
26º
undefined 2025-10-20
Min
14º
Máx
29º
Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.850
Venta
7.150
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.270
Venta
1.390
EURO
Compra
8.050
Venta
9.000
YEN
Compra
10
Venta
99
PESO URUGUAYO
Compra
100
Venta
300