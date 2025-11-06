Google lanza su chip de IA más potente y busca competir con Nvidia

Ironwood es la unidad de procesamiento de tensor (TPU) "más potente, eficaz y eficiente energéticamente de Google hasta la fecha, diseñada para alimentar modelos de IA inferencial y de pensamiento a escala", según un comunicado de la empresa.

Al conectar hasta 9216 chips en un solo módulo, Google afirma que las nuevas TPU Ironwood eliminan los cuellos de botella de datos para los modelos más exigentes y brindan a los clientes la capacidad de ejecutar y escalar los modelos más grandes y con mayor consumo de datos existentes.

Google, al igual que otros titanes de la tecnología como Microsoft, Amazon y Meta, busca crear la infraestructura de IA del futuro.

CNBC apunta hoy que la mayoría de los grandes modelos de lenguaje y cargas de trabajo de IA se han basado en las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, pero que las TPU de Google pertenecen a la categoría de silicio personalizado, lo que ofrece ventajas en precio, rendimiento y eficiencia.

Según Google, Ironwood es más de cuatro veces más rápida que su predecesora, y los principales clientes ya están interesados. La empresa de IA Anthropic planea usar hasta un millón de las nuevas TPU para ejecutar su modelo Claude, según informó Google.