El Gobierno británico planea eliminación gradual de los experimentos médicos con animales

Según informó hoy el Ministerio británico de Ciencia, Innovación y Tecnología en un comunicado, los primeros experimentos con animales que serán suprimidos corresponderán a los que se hacen para encontrar nuevos tratamientos para las irritaciones cutáneas y oculares.

El Ejecutivo ha recalcado que este plan responde a una promesa electoral del Partido Laborista (en el poder), que el año pasado se comprometió a impulsar la colaboración con científicos para conseguir la eliminación progresiva de la experimentación médica y farmacéutica con animales.

Estos experimentos en el Reino Unido alcanzaron su punto máximo en 2015, con 4,14 millones de ejemplares, impulsados por el alza de los experimentos de modificación genética, sobre todo en ratones y peces.

En 2020, la cifra descendió a 2,88 millones por el desarrollo de métodos alternativos, pero desde entonces el descenso se ha estancado.

Según el Ministerio de Innovación, el plan pretende además apoyar a los investigadores para que aprovechen las nuevas oportunidades emergentes y reemplacen con otros métodos las pruebas con animales, que actualmente todavía se utilizan para determinar la seguridad de productos como las vacunas o el impacto que sustancias químicas como los pesticidas pueden tener en las personas y el medio ambiente.

El secretario de Estado de Ciencia, Patrick Vallance, dijo hoy que en el Reino Unido "nadie quiere presenciar el sufrimiento animal". "Nuestro plan respaldará las iniciativas para poner fin a la experimentación con animales siempre que sea posible e implementar alternativas tan pronto como sea seguro y eficaz hacerlo."

"Esta es una hoja de ruta que garantizará que el gobierno, las empresas y las organizaciones de bienestar animal puedan colaborar para encontrar alternativas a la experimentación con animales de forma más rápida y eficaz", agregó.

La estrategia cuenta con una financiación de sesenta millones de libras (67 millones de euros), que se destinará a la creación de un centro que reunirá datos, tecnología y experiencia para impulsar la colaboración entre investigadores.