El lanzamiento de la misión europea HrydroGNSS se aplaza al próximo miércoles

La ventana de lanzamiento, que durará 57 minutos, se abrirá a las 10.18 hora local (18.18 hora GMT) del día 19, informó hoy es su página web SpaceX, encargada de la operación.

Los dos microsatélites serán lanzados desde la base de la fuerza espacial Vandenberg, California, dentro de la misión Transporter-15 de SpaceX, que pondrá en órbita más de 30 satélites de diversos clientes.

HydroGNSS, una misión con dos satélites gemelos, ayudará a los científicos a obtener nuevos conocimientos sobre variables climáticas clave relacionadas con el ciclo global del agua, cuyos cambios suponen una amenaza para el medioambiente y para las comunidades de todo el mundo.

La misión se centra en cuatro variables cruciales, todas ellas reconocidas como variables climáticas esenciales o estrechamente relacionadas con ellas: la humedad del suelo, el estado de congelación-descongelación del permafrost, las inundaciones y la biomasa sobre el suelo.

Estos datos son fundamentales para mejorar la comprensión del ciclo del agua en la Tierra, la planificación agrícola, la predicción de inundaciones y el conocimiento de los humedales, la dinámica del permafrost y el almacenamiento de carbono en los bosques.

Una vez en órbita, los dos satélites viajarán separados 180 grados alrededor de la Tierra para maximizar la cobertura y utilizarán una técnica innovadora llamada reflectometría del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) para, literalmente, buscar agua, según información de la ESA.

Los satélites de navegación, como el GPS y Galileo, transmiten señales de microondas en banda L que cambian cuando se reflejan en la superficie de la Tierra.

HydroGNSS comparará estas señales reflejadas con las señales GNSS directas para extraer información valiosa sobre los parámetros geofísicos relacionados con el ciclo del agua.

Cada misión debe pasar de su inicio al lanzamiento en solo tres años y con un presupuesto de 35 millones de euros, que cubre todo, desde el desarrollo del satélite hasta su puesta en marcha en órbita.

Los datos resultantes se proporcionan como un servicio a la comunidad científica y a la ESA, lo que ayuda a profundizar en la comprensión del planeta.