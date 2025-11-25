Casi 40 fiscales de EEUU piden al Congreso rechazar veto a regulaciones estatales sobre IA

Los fiscales de 36 de los 50 estados de EE.UU., de ambos lados del espectro político, enviaron una carta a los líderes del Congreso en la que reclaman mantener la capacidad para "aplicar las leyes existentes y formular nuevos enfoques" ante los desafíos de la IA.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, que encabeza el grupo, explicó que el Congreso estudia añadir unas provisiones a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) que pueden "impedir a los estados regular la IA" en sus territorios, lo que supone un "serio riesgo a los niños, la salud pública, la economía y la defensa nacional".

La semana pasada, el presidente Donald Trump arremetió contra la "sobreregulación de los estados" en materia de IA, que adujo "socava este motor de crecimiento", y abogó por "un estándar federal en lugar de parches de 50 regímenes estatales regulatorios".

A finales de septiembre, California promulgó una ley pionera que obliga a las mayores empresas de IA divulgar públicamente sus protocolos de seguridad, lo que se traducirá en una mayor rendición de cuentas de la industria.

Anteriormente, el Senado de EE.UU. había tumbado unas disposiciones de la ley de financiación de Trump, aprobada en julio pasado, que habrían impedido a los estados promulgar regulaciones de IA.

El grupo de fiscales reivindica que los estados están "mejor equipados para responder a esta tecnología rápidamente cambiante porque los gobiernos estatales son más ágiles", y advierten del potencial daño de impedírselo "en ausencia de regulaciones federales fuertes".

En ese sentido, urgen al Congreso "permitir a los estados formular sus propias leyes sobre IA mientras se adoptan regulaciones federales" y tendieron la mano a la colaboración si "el Congreso es serio en el abordaje de cómo la emergencia de la IA crea oportunidades y retos para nuestra seguridad y bienestar".