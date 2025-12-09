Los vehículos eléctricos son tan seguros para los peatones como los convencionales

Un estudio con datos del Reino Unido indica que, con más de 400 millones de kilómetros recorridos por automóviles cada año, las tasas medias de víctimas peatonales fueron de 57,8 para los vehículos eléctricos y de 58,9 para los de motor de combustión interna, por cada 1.600 millones de kilómetros recorridos, entre los años 2019 y 2023.

El investigador Zia Wadud, de la Universidad de Leeds (Reino Unido) señaló que había dos preocupaciones sobre los vehículos eléctricos y la seguridad vial: si aumentaría el número de colisiones con peatones por ser más silenciosos y si las lesiones serían más graves porque estos coches son más pesados.

Sin embargo, los resultados, con los datos más recientes disponibles de 2019 a 2023 "muestran que este no es el caso", manifestó Wadud en un comunicado de la citada Universidad.

Los primeros vehículos eléctricos eran conocidos por ser muy silenciosos, pero desde julio de 2019 todos los nuevos tipos de eléctricos e híbridos deben estar equipados con un sistema de alerta acústica que emite un sonido cuando se desplazan, lo que reduce el riesgo.

El investigador apuntó que una posible explicación de los resultados es que dado que la mayoría de los vehículos eléctricos son mucho más nuevos y caros, estos suelen contar con mejores tecnologías de seguridad, y eso ayuda a evitar colisiones o a limitar el impacto.

El estudio distingue entre los vehículos totalmente eléctricos y los híbridos, que combinan la energía de la batería con motores de combustión, mientras que investigaciones previas solían agruparlos, lo que para Wadud sesgaba los resultados.

La investigación mostró tasas de víctimas peatonales más altas para los híbridos, algo que podría deberse a su uso sustancial como vehículos de alquiler privado en el Reino Unido. Eso les lleva a acumular un kilometraje mayor que el del coche medio y se conducen principalmente en los centros urbanos y sus alrededores, que también aumenta la probabilidad de accidentes con peatones.

Sin embargo, aunque los híbridos se ven involucrados en más colisiones, las lesiones suelen ser menos graves que las causadas por los coches convencionales, agrega el comunicado.