Empresa xAI, de Elon Musk, se asocia con El Salvador para impulsar proyecto en educación

De acuerdo con la información publicada en la cuenta de X de la empresa de Musk, y reposteada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, "durante los próximos dos años se desplegará Grox, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en más de 5.000 escuelas públicas".

Lo anterior, "ofrecerá aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderando a miles de maestros como socios colaborativos en la educación", según la información.

La empresa señaló que "esta iniciativa creará una tutoría adaptativa y alineada con el plan de estudios que se ajuste al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, asegurando que cada niño, desde los centros urbanos hasta las comunidades rurales, reciba una educación de clase mundial adaptada a sus necesidades".

"Al desarrollar conjuntamente este sistema con El Salvador, generaremos nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos para guiar el uso responsable de la IA en las aulas a nivel mundial, con un enfoque en los contextos locales, la seguridad y el impacto centrado en el ser humano".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En xAI, nuestra misión es avanzar en el descubrimiento científico y profundizar nuestra comprensión colectiva del universo. Esta asociación encarna ese propósito al aprovechar las capacidades fronterizas de Grok para acelerar el aprendizaje a escala, cerrar las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficie a la humanidad", sostuvo.

Agregó que "es un paso hacia hacer que la IA avanzada sea accesible para todos, reimaginando cómo las naciones construyen el conocimiento para las generaciones venideras".

Al respecto, Bukele manifestó, en un mensaje en inglés en X, que "como todos los inventos transformadores, la IA no es ni la salvación ni la perdición en sí misma; es un espejo".

"Refleja las intenciones de quienes lo manejan, y somos nosotros los que determinamos si sirve a la destrucción o al florecimiento humano", comentó.