Amanda Nguyen, astronauta del Blue Origin, denuncia acoso y machismo tras su viaje

En una publicación en su cuenta de la plataforma Instagram, Nguyen, quien es investigadora y activista, contó haber sufrido depresión en los meses posteriores al viaje, causados por las críticas a la expedición y la atención mediática "sin precedentes".

El viaje, que duró unos 11 minutos y llevó a la tripulación hasta la línea Karman, considerada la frontera entre la atmósfera y el espacio, fue la doceava misión del cohete Blue Shepard, que forma parte de la empresa fundada por el empresario Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo.

La tripulación estuvo integrada por otras cinco mujeres, incluyendo Lauren Sánchez, expresentadora de televisión y esposa de Bezos, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la productora Kerianne Flynn, la presentadora de CBS Mornings, Gayle King y la cantante Katy Perry.

En su mensaje en redes, Nguyen explicó que tras el viaje, que despegó del Oeste de Texas, no pudo salir del estado "durante una semana" y se sentía incapaz de "levantarse de la cama".

"Me sentí como daño colateral y que mi momento de justicia fue mutilado", agregó la académica, quien se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres.

El vuelo fue criticado por varias celebridades y activistas, que reprocharon su objetivo e impacto medioambiental. La actriz Oliva Wilde publicó en una historia de Instagram un meme que incluía la foto de Perry besando el suelo tras salir de la nave y cuyo pie de foto decía: "Descendiendo de un vuelo comercial en 2025", a lo que Wilde añadió: "Supongo que con mil millones de dólares se compraron buenos memes".

La modelo y actriz Ratajkowski fue una de las más críticas y serias al hablar del acontecimiento y a través de un video de TikTok mencionó que estaba "asqueada".

"Dices que te importa la Madre Tierra y te subes a una nave espacial construida y financiada por una empresa que, sin ayuda de nadie, está destruyendo el planeta... Observa el estado del mundo y piensa en cuántos recursos se destinaron a enviar a estas mujeres al espacio. ¿Para qué?", expresó.

El vuelo del lunes se convirtió en el segundo en la historia en estar integrado solo por mujeres: la primera mujer en viajar sola al espacio fue la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova en la misión soviética Vostok 6 en 1963.

Bezos, el segundo hombre más rico del planeta, ha impulsado con Blue Origin el turismo espacial, vendiendo experiencias de este tipo por al menos 250.000 dólares.

La nave New Shepard, en la que volaron las seis mujeres, fue diseñada especialmente para este fin y llevó a cabo el primer vuelo comercial hacia el espacio en julio de 2021.