Una gota de sangre de la yema del dedo podría servir para detectar el alzhéimer

Un estudio descrito este lunes en la revista Nature Medicine detalla un nuevo método para detectar esta patología utilizando una gota de sangre obtenida de la yema del dedo y secada en una tarjeta.

El procedimiento se ha probado con 337 pacientes de siete centros europeos para encontrar proteínas relacionadas con el alzhéimer y otros cambios cerebrales en el líquido cefalorraquídeo, obteniendo una precisión del 86 % al identificar las alteraciones relacionadas con la enfermedad.

El alzhéimer es una patología neurodegenerativa que afecta gravemente a la memoria y otras funciones mentales, en la que se produce una pérdida progresiva de neuronas a medida que avanza, por lo que detectarla a tiempo es crucial para poder aplicar tratamientos que puedan retrasar o frenar su evolución.

Alrededor de 1 de cada 9 personas mayores de 65 años padece esta enfermedad, según la organización Alzheimer’s Association.

Las pruebas de diagnóstico actuales, como el análisis del líquido cefalorraquídeo o las técnicas de imagen cerebral (como el TAC o el PET), suelen ser invasivas, caras o poco accesibles y, además, detectan la enfermedad cuando ya está bastante avanzada.

Por eso, uno de los retos de la investigación actual es avanzar en el análisis de sangre como método de diagnóstico temprano.

Sin embargo, una de las limitaciones prácticas de estos análisis de sangre es la forma de manipular y almacenar las muestras y la disponibilidad de personal cualificado para extraerlas.

Para abordar ese reto, el presente estudio -con participación de los españoles Instituto de Salud Carlos III y del Centro de Investigación del Alzheimer ACE de Barcelona- se centra en analizar biomarcadores a partir gotas de sangre obtenidas de la yema del dedo y secadas en una tarjeta.

Se trata de una prueba que los propios pacientes pueden hacer sin necesidad de ayuda externa, como ha ocurrido en este trabajo.

Los autores han visto que los niveles de proteína p-tau217 en las muestras obtenidas mediante punción digital coincidían en gran medida con los resultados de los análisis de sangre estándar y permitían identificar cambios relacionados con la enfermedad de alzhéimer en el líquido cefalorraquídeo con una precisión del 86 %.

También se midieron con éxito otros dos biomarcadores asociados a la enfermedad, GFAP y NFL, que mostraron una gran coincidencia con las pruebas tradicionales de diagnóstico.

La GFAP (proteína ácida fibrilar glial) es un biomarcador clave en el alzhéimer, ya que indica la activación de células de soporte cerebral asociada a la acumulación de placas de amiloide y ovillos de tau, lo que permite detectar la enfermedad de forma temprana.

La NFL (Neurofilamento Ligero) es otra proteína que se libera al dañarse las neuronas, convirtiéndose en un importante biomarcador de neurodegeneración.

Los investigadores advierten de que este procedimiento de diagnóstico aún no está listo para su uso clínico y que es necesario seguir trabajando en él.

No obstante, los resultados apuntan a que esta sencilla técnica podría hacer posibles los diagnósticos a gran escala, incluyendo a personas sin recursos.