El pulpo inspira la creación de una piel sintética que cambia de textura y color

El aspecto visual de las superficies está influenciado por su color y textura. Aunque la creación y el ajuste de los colores estructurales se ha logrado con nanoestructuras, crear superficies que puedan cambiar estas características de forma independiente, según se requiera, ha sido hasta ahora un reto.
En su estado inicial, el material es plano y tiene un aspecto sencillo, pero cuando se expone al agua, se hincha y revela patrones y colores.
Los autores utilizaron haces de electrones para escribir patrones en la película y añadieron capas ópticas que crean efectos de color, unos cambios que se producen rápidamente (la mayoría tarda menos de 20 segundos) y el material puede cambiar cientos de veces sin perder rendimiento.
El color y la textura también pueden cambiarse de forma independiente, dependiendo de qué lado de la piel se exponga al líquido.
Aunque actualmente cada dispositivo solo puede mostrar un patrón, las versiones futuras podrían mostrar más, controlarse electrónicamente y fabricarse a mayor escala, sugieren los autores.