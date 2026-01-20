Agencia espacial rusa niega que intensa tormenta magnética afecte a tripulantes de la EEI

"La tripulación rusa de la EEI trabaja con normalidad en base al programa de vuelo. No existe peligro para la salud de la tripulación ni para la seguridad de la estación", afirmó en Telegram.

Además, señaló que en varios medios aparecieron informaciones "sobre la evacuación de la tripulación de la EEI a uno de los módulos de la estación durante la tormenta magnética que comenzó en la madrugada del 20 de enero" y sostuvo que "esta información no se corresponde con la realidad".

Anteriormente los científicos rusos observaron en las inmediaciones de la Tierra una tormenta radiactiva de nivel S4 y un flujo de protones de más de 10.000 unidades.

Este fenómeno tuvo lugar por primera vez en dos ciclos solares, alrededor de 22 años, según especialistas del Instituto de Física Solar y Terrestre de la Academia de Ciencias de Rusia.

Los protones fueron lanzados por una explosión de nivel X (el mayor) en el Sol, alcanzaron la órbita terrestre e incrementaron los niveles de incidencia radiactiva en los artefactos espaciales.

Los científicos rusos también anunciaron un incremento de fenómenos como las auroras boreales a causa de la intensa actividad solar.