El Gobierno brasileño pide a X limitar la creación por IA de imágenes sexualizadas

La Fiscalía Federal, la Agencia Nacional de Protección de Datos y la Secretaría Nacional del Consumidor enviaron una serie de recomendaciones a la plataforma con medidas a ser implementadas de forma "inmediata", de acuerdo con un comunicado conjunto.

Entre las acciones, los organismos plantearon que X, la antigua Twitter, cree en un plazo máximo de 30 días procedimientos para "identificar, revisar y retirar" contenido de este tipo que haya sido creado por usuarios de la plataforma con ayuda de Grok.

Además, propusieron la suspensión "inmediata" de cuentas involucradas en la producción de imágenes sexualizadas de menores y mayores de edad sin su autorización.

Por último, los organismos recomendaron que la plataforma implemente un "mecanismo transparente, accesible y eficaz" para que cualquier persona afectada pueda presentar una denuncia contra el uso ilegal de datos personales.

En caso de que X no ponga en práctica las recomendaciones, las autoridades afirmaron que "otras medidas podrán ser adoptadas" en el marco del sistema judicial, para "garantizar" la protección de los ciudadanos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó este mismo martes durante un acto sobre la propagación de imágenes hechas con inteligencia artificial y contó que él y su esposa han sido víctimas de esa práctica.

"No permitan ser transformados en algoritmos", les dijo a los asistentes.