Un pene grande es sexualmente atractivo para ellas y una señal de fuerza para ellos

Para averiguarlo, usando 343 figuras masculinas generadas por ordenador y con distintos tamaños de pene, altura y forma corporal, un equipo de científicos australianos analizó qué rasgos determinan o definen el atractivo sexual y la fuerza en un hombre y si el pene se incluye en estas variables.

El resultado fue claro, el tamaño del pene importa -aunque por razones distintas- tanto a los hombres como a las mujeres: ellos consideran que los rivales potencialmente más fuertes tienen un pene más grande, y ellas que su pareja reproductiva ideal es más alta, ancho de hombros y con un pene grande.

Para hacer el estudio, cuyos resultados se han publicado este jueves en la revista PLOS Biology, el equipo pidió a más de 600 hombres y 200 mujeres que calificaran las figuras generadas por ordenador en función del atractivo sexual, para ellas, y como amenaza -tanto física como sexual- para ellos.

Los participantes vieron imágenes a tamaño real de las figuras en persona o imágenes a escala en una encuesta en línea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las mujeres calificaron como más atractivas a las figuras masculinas que eran más altas, tenían una mayor relación entre los hombros y las caderas (con un cuerpo en forma de V) y un pene más grande.

Aunque, más allá de cierto punto, un mayor aumento del tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros tenía beneficios decrecientes.

Para los hombres, las figuras más altas, con un cuerpo más en forma de V y un pene más grande, resultaban más intimidatorias, tanto como rivales sexuales como oponentes en la lucha.

Pero, a diferencia de las mujeres, calificaron sistemáticamente a los hombres con rasgos más exagerados como una mayor amenaza sexual, lo que sugiere que los hombres sobreestiman el tamaño del pene para atraer a las mujeres.

Los resultados sugieren que tanto las preferencias femeninas como la competencia con otros hombres han favorecido el aumento del tamaño del pene, la altura y la anchura de los hombros en los hombres, explican los autores.

El estudio proporciona la primera prueba experimental de que los hombres tienen en cuenta el tamaño del pene a la hora de evaluar la capacidad de lucha y el atractivo de sus rivales.

Para Michael D. Jennions, investigador en la Universidad Nacional de Camberra y coautor del estudio, "aunque la función principal del pene humano es transferir esperma, nuestros resultados sugieren que su inusual tamaño grande evolucionó como un adorno sexual para atraer a las mujeres, más que como una simple insignia de estatus para asustar a los hombres, aunque hace las dos cosas".