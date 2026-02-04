Un foro español fomenta la colaboración audiovisual entre Europa y Latinoamérica

Collboni señaló la vocación consolidada de esta ciudad española para actuar "como un puente transatlántico entre Europa y América Latina" y que más de 2.500 empresas del sector tienen sede en ella: "Se sitúa entre las primeras de la Unión Europea en el sector creativo y basado en el conocimiento gracias a ferias como el ISE".
En Barcelona, subrayó, "la transformación económica debe garantizar el derecho a quedarse, el derecho para el talento joven y creativo para encontrar trabajo de calidad, estabilidad y oportunidades allí donde se pertenece".
Asimismo, valoró la reciente creación de la Fundación ISE con el apoyo del ayuntamiento local como una apuesta para "generar crecimiento económico, crear oportunidades y asegurar que la tecnología debe de estar al servicio de las personas".
Al acto de apertura asistieron el director del Salón Audiovisual ISE, Michael Blackman, y el cónsul de Colombia en Barcelona, Gillian Maghmud.
