Más de 30 Estados firman un manifiesto para que la IA en defensa contribuya a la paz

Ello se ha producido en el marco de la tercera Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Dominio Militar (REAIM 2026), que se celebra desde ayer y hasta hoy con más de 1.500 participantes de 80 países.

Han sido 35, hasta el momento, los Estados que han firmado el texto 'Camino para la acción', con las conclusiones del evento.

El documento está abierto para los que deseen unirse, tras rubricarlo Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, España, ​Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Pakistán, Países Bajos, ​Panamá, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Rumanía, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

La primera de las vías para la acción implica que "el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar puede y debe contribuir a la paz y seguridad internacionales".

"Puede ayudar a reducir la exposición del personal al peligro, mejorar la protección de los civiles y apoyar una toma de decisiones más oportuna y mejor informada, facilitando un mayor cumplimiento del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario", añade.

Los firmantes apuestan por "mejorar el entendimiento común de los riesgos que pueden presentarse", entre los que están incluidos el error de cálculo, el sesgo, la pérdida de control o la escalada.

Las conclusiones hacen "énfasis en la responsabilidad por diseño, los enfoques de gobernanza basados en el riesgo y la necesidad de mecanismos robustos de supervisión y rendición de cuentas".

Recogen la necesidad de "aprovechar la experiencia técnica, industrial, operativa, legal, social, ética y regional para generar, probar y perfeccionar ideas prácticas que permitan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en el ámbito militar".

Otro de los puntos se centra en "desarrollar y promover un enfoque de 'responsabilidad por diseño', integrando los principios de uso responsable de la IA desde las etapas iniciales de planificación hasta el diseño, desarrollo, prueba, despliegue, monitoreo y desmantelamiento".

Esta es la tercera edición de REAIM, tras las celebradas en Seúl en 2024 y en La Haya en 2022.