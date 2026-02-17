La tecnológica Palantir traslada su sede de Denver a Miami

La tecnológica se suma así a otras empresas que han llevado sus instalaciones a Florida, uno de los nueve estados en los que no se aplica el impuesto estatal sobre la renta personal.

En los últimos años, múltiples ejecutivos como Mark Zuckerberg, de Meta, o Peter Thiel, cofundador de Palantir, se compraron propiedades en Miami, según el medio CNBC.

Aunque fue fundada en 2003 en Palo Alto, California, Palantir movió su sede principal a Denver en 2020.

De acuerdo con CNBC, el estado de California planea aplicar un impuesto al patrimonio del 5 % para los residentes con una riqueza superior a los 1.000 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La noticia de Palantir se da a conocer unas semanas después de que la compañía publicara sus resultados del cuarto trimestre de 2025, con los que superó las expectativas de los inversores.

En ese periodo, sus ingresos anuales procedentes del gobierno estadounidense crecieron un 55 %, hasta alcanzar los 1.855 millones de dólares, durante el último año, impulsados por una demanda sin precedentes de herramientas de IA del gobierno de EE.UU. y otras empresas.

La empresa, que hoy bajaba en Wall Street un 0,6 %, vende su tecnología a los Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), entre otros departamentos gubernamentales.