Macron tilda de "puro sinsentido" la libertad de expresión bajo el control de algoritmos

"La libertad de expresión es un puro sinsentido ("pure bullshit") si nadie sabe cómo eres guiado a través de esta supuesta libertad de expresión, especialmente cuando se trata de ser guiado de un discurso de odio a otro discurso de odio", sentenció ante una audiencia de académicos y estudiantes.

La crítica fue hecha durante una intervención centrada en la inteligencia artificial (IA) en el Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS).

"Aquí estoy hablando de los algoritmos y de la forma en que estas plataformas están organizadas, porque si eres guiado de un discurso de odio a otro discurso de odio, ya no eres un ciudadano libre", destacó.

Macron exigió una reforma profunda en la gobernanza de internet para recuperar lo que denominó un "camino transparente" en el intercambio de ideas, defendiendo la necesidad de un orden público digital que actúe contra el racismo y el extremismo con la misma firmeza que en el mundo físico.

A pesar de su diagnóstico sobre la gestión de contenidos, el presidente francés reconoció el valor técnico de la inteligencia artificial como una herramienta indispensable para el progreso científico.

Según el mandatario, esta tecnología "será adoptada, transformará la productividad, nos permitirá descubrir nuevas enfermedades y remodelar nuestros modelos energéticos".

París busca un pacto global que obligue a los gigantes tecnológicos a ser transparentes sobre cómo sus herramientas de software dirigen el pensamiento de los ciudadanos.

Macron se encuentra en la India para participar el jueves en la Cumbre de Impacto de IA 2026, la mayor cumbre de IA hasta la fecha, un escenario para definir el equilibrio entre la innovación extrema y la seguridad de los ciudadanos a escala mundial.

El encuentro reúne en la capital india a más de 20 jefes de Estado y 500 líderes de la industria tecnológica.