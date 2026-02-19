El astronauta López Alegría: "Espero que cuando volvamos a la Luna vayamos para quedarnos"

López Alegría expuso su visión sobre el futuro de la exploración espacial durante el foro Small Satellites & Services International Forum (SSIF), un evento en el ámbito de los pequeños satélites que ha reunido durante tres días en Málaga (sureste de España) a 400 expertos de más de veinte países, agencias espaciales europeas e internacionales como la estadounidense NASA y 190 compañías vinculadas al sector.

El astronauta hispano-estadounidense vislumbra la posibilidad de contar con una "base de colaboración internacional similar a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la Luna, probablemente en el polo sur o cerca de él".

A su juicio, la Luna ofrece ventajas operativas como la ausencia de atmósfera, lo que facilita el transporte de cargas mediante lanzamientos balísticos entre distintos puntos de la superficie.

Consideró que se podría utilizar un puesto orbital en la Luna como una "puerta de enlace", aunque ha reconocido que este programa aún debe superar los "retos políticos" que tiene.

En su ponencia, el que fuera el primer astronauta nacido en España en viajar al espacio (1995), aunque lo hizo en representación de Estados Unidos, recordó que la EEI, que "lleva en órbita más de 25 años y es tan grande como un campo de fútbol", se está "desgastando" y las agencias asociadas han decidido desorbitarla en 2030, así que es necesario "un reemplazo".

"La solución -señaló- está en una estación comercial", y Axiom Space es uno de los competidores que intenta hacerse con el programa de Destinos Comerciales en Órbita Terrestre Baja (LEO) que la NASA adjudicará previsiblemente a finales de este año.

La compañía ha ejecutado cuatro misiones privadas (Ax-A4) -López Alegría lideró en 2024 la Ax-3-, en las que ha contado con doce clientes de once países, y la quinta tendrá lugar como muy pronto en 2027.

Explicó que, a diferencia de otros competidores, Axiom construirá su estación pieza por pieza, con el lanzamiento en el primer trimestre de 2028 del primer módulo, encargado de la energía y experimentos científicos, y en 2030 del primer módulo de la habitación, que incluirá sistemas de soporte vital y camarotes más amplios con ventanas orientadas a la Tierra.

Sobre la incorporación de nuevas tecnologías, indicó que tratan de construir la estación para que sea "lo más modular posible", de manera que se puedan añadir piezas a medida que la tecnología mejore.

En el foro también intervino el astronauta español y presidente del operador de telecomunicaciones Hispasat Pedro Duque, quien sostuvo que el espacio ha dejado de ser "una burbuja" para convertirse en una industria económica más.

López Alegría y Duque compartieron posteriormente una mesa sobre el futuro de la exploración humana, en el que abordaron la autonomía de los astronautas y cómo conseguir este trabajo.

La tecnología está permitiendo que la nave y la estación espaciales "se vuelvan cada vez más autónomas", lo que posibilita que los astronautas dediquen menos tiempo a su operación y mantenimiento y puedan dedicar más a otras labores, como la investigación, según López-Alegría.

"Verán a los astronautas volviéndose cada vez más especializados y, en cierto modo, volviendo al periodo del transbordador especial", agregó.

Por su parte, Duque cree que todavía se está "muy lejos del momento en que se pueda enviar a personas, digamos pasajeros, por sí mismos", así que "la profesión todavía tiene que existir".

En cuanto a la selección de personal, ambos incidieron en la relevancia del trabajo en equipo.

Tras participar en selecciones de astronautas de la NASA, que han superado la calificación técnica y el examen médico, López-Alegría dijo que la pregunta que se hace cuando sale el entrevistado es "¿Quiero pasar seis meses en el espacio con esta persona".

Pedro Duque, que participó en la última selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), coincide en que se busca determinar "si esa persona es un buen jugador de equipo o es un trepador, un narcisista..."

Ante la pregunta de si se necesitarán hospitales o doctores en el espacio, Duque manifestó que ya disponen de dispositivos en la estación para ultrasonido o electrocardiogramas, pero "tal vez tener un médico a bordo ayude".

En las expediciones largas, López-Alegría lo tiene claro: "Si vas camino de Marte y tienes un problema, no puedes darte la vuelta. Verán a un médico, probablemente dos, en las primeras misiones" al Planeta Rojo.