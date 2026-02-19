OpenAI ultima una ronda de financiación histórica por 100.000 millones de dólares

Nueva York, 19 feb (EFE).- OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, se encuentra en la fase final de una ronda de financiación de 100.000 millones de dólares, una cifra récord que podría situar su valoración de mercado entre los 750.000 y los 850.000 millones de dólares, según informó en las últimas horas Bloomberg.