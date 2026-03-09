Australia pone en marcha la verificación de mayoría de edad para acceder a pornografía

Las disposiciones forman parte de los llamados "Códigos sobre material restringido por edad", un conjunto de normas de seguridad que amplían el marco regulatorio del país en materia de seguridad en línea y que exigen a empresas tecnológicas aplicar mecanismos más estrictos para evitar que niños y adolescentes accedan a material inapropiado.

Según explicó la responsable del organismo regulatorio australiano eSafety, Julie Inman Grant, en un comunicado difundido la semana pasada, la iniciativa pretende trasladar al ámbito digital las mismas barreras de edad que existen en el mundo físico.

"Durante décadas hemos aceptado que hay cosas con las que los niños no están preparados para lidiar, y por eso establecemos límites de edad. No permitimos que entren en bares, casinos o tiendas para adultos, pero en internet no existían esas salvaguardas", afirmó.

Con las nuevas normas, páginas de pornografía, motores de búsqueda, redes sociales, tiendas de aplicaciones, videojuegos en línea y sistemas de Inteligencia Artificial (IA) deberán adoptar medidas para impedir que los menores accedan a contenidos para adultos.

Entre esas medidas se incluyen sistemas de verificación de edad mediante identificación digital, reconocimiento facial u otros métodos considerados fiables.

Hasta ahora, muchos sitios web solo requerían que el usuario hiciera clic en una casilla afirmando ser mayor de edad, una práctica que las autoridades consideran insuficiente.

Los códigos también se aplican a los robots conversacionales impulsados por IA, como chatGPT, capaces de generar contenido sexualmente explícito o relacionado con autolesiones o suicidio. Estas plataformas deberán comprobar que los usuarios tengan al menos 18 años antes de permitir interacciones de ese tipo.

Asimismo, los motores de búsqueda deberán difuminar por defecto resultados que incluyan pornografía o violencia extrema cuando el usuario no esté identificado o cuando se trate de menores.

El organismo regulador eSafety supervisará el cumplimiento de las normas y podrá imponer sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses) por infracción.

La medida se suma a otras iniciativas recientes del país para regular el entorno digital, como la introducción en diciembre de 2025 de restricciones de edad para el uso de redes sociales para menores de 16 años.