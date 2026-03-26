Nace en un zoo de Francia un mono dorado, el primero fuera de Asia

"Este nacimiento es una primicia mundial: se trata del primer mono dorado nacido en un parque zoológico fuera de Asia", resaltó en un comunicado Beauval, a 200 kilómetros de París.

La cría, que fue alumbrada el 11 de marzo, aunque su nacimiento solo fue comunicado hoy, "se encuentra en muy buen estado de salud" y "está bajo la supervisión de los expertos chinos y los cuidadores del ZooParc".

La madre de la cría es Jindou (cuyo nombre significa 'semilla de oro', nacida el 29 de marzo de 2018). Los otros dos ejemplares -aparte de la nueva cría- son Jinhua, también hembra, y un macho, Jinbao.

Esta especie se considera un tesoro nacional en China -al mismo nivel de protección y simbolismo que el panda gigante- y los cuatro ejemplares que acoge el zoo de Beauval forman parte de un programa diplomático entre París y Pekín.

Por este mismo programa, Beauval cuenta también con cuatro ejemplares precisamente de panda gigantes, dos de ellos nacidos en 2021, lo que también supuso un hito.