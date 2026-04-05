Astronautas de Artemis II dicen que ya vieron la cara oculta de la Luna en entrevista

En la entrevista, que el periodista de NBC dijo, fue realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural mientras se pasaban el micrófono que volaba por la nave Orión.

"Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", expresó.

"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó la primera mujer que está viajando a La Luna en una de las misiones más diversas de la NASA que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

En la entrevista, que se realizó a unos 287.000 kilómetros (155.000 millas) de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta al señalar que han perdido la noción del tiempo.

"Hemos escuchado un rumor aquí arriba de que en realidad es sábado allá en la Tierra", manifestaron.

Completamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.

"El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas", manifestó el canadiense.

"Sinceramente, es increíble que nosotros, en 1972, estuviéramos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Y puedes verlo cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca", indicaron.

La tripulación ahora se preparan para fotografiar el lado lejano de la Luna el lunes con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston (Texas), desde donde el canal NBC hizo la entrevista.

La NASA enfatizó que están construyendo "sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo"

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirán en el mar.