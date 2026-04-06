Tripulación del Artemis II comienza a observar un largo eclipse, invisible para la Tierra

La NASA había advertido que mientras el control de la misión iba a perder temporalmente la comunicación con la cápsula, la tripulación de Artemis II iba a experimentar su propio eclipse solar.

Los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes están haciendo historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años, podrán observar el eclipse así como lo hicieron en su momento astronautas del programa Apolo, aunque no en un sobrevuelo como el de Artemis II.

El eclipse solar total, unas siete veces más duradero que los vistos desde la Tierra, será un oportunidad para realizar otro tipo de observaciones.

"Los astronautas lo experimentarán debido a su posición única alrededor de la Luna", explicó a EFE una experta de la NASA.

"Durante este tiempo, la tripulación verá una Luna mayormente oscura. Aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol, mientras sea visible" agregó.

Detalló que, una vez que el Sol quede completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación buscará destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.