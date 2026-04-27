Microsoft da más libertad a OpenAI y le permite colaborar con empresas rivales

Según un comunicado difundido por ambas empresas, OpenAI podrá ofrecer todos sus productos a clientes de cualquier proveedor de nube, lo que incluye a competidores de Microsoft como Amazon o Google.

Además, podrá proporcionar acceso a su API (interfaz de programación de aplicaciones) a los clientes de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos independientemente de su proveedor en la nube.

No obstante, Microsoft seguirá teniendo hasta 2032 una licencia para acceder a la propiedad intelectual de OpenAI, continuará siendo el principal socio de OpenAI en la nube y los productos de la empresa de Altman se lanzarán primero en su plataforma Azure.

Microsoft también dejará de pagar un porcentaje de sus ingresos a OpenAI, mientras que la empresa creadora de ChatGPT mantendrá sus pagos de participación en ingresos a la compañía hasta 2030, aunque sujetos a un límite máximo total.

El acuerdo establece además que, si Microsoft utiliza la propiedad intelectual de OpenAI para desarrollar una IA general (una inteligencia artificial que supera la inteligencia humana), los modelos estarán sujetos a "límites de capacidad de cálculo".

Tras darse a conocer la nueva alianza, las acciones de Microsoft en Wall Street bajaban un 0,3 %.

Desde 2019, Microsoft ha invertido más de 13.000 millones de dólares en OpenAI, siendo uno de sus mayores patrocinadores, pero la relación entre ambas empresas se ha tensado en los últimos meses, según destacan medios especializados.

En un memorando interno de principios de abril, la directora de ingresos de OpenAI, Denise Dresser, manifestó que la alianza ha "limitado" la capacidad de la empresa para "llegar donde se encuentran" otras compañías, de acuerdo con CNBC.

OpenAI ha firmado en los últimos meses acuerdos de inversión con otras tecnológicas.

Por ejemplo, en febrero anunció una alianza estratégica plurianual con Amazon que incluye una inversión de 50.000 millones de dólares por parte de Amazon, destinada a acelerar la innovación en IA generativa a escala global.

Meses antes, las dos empresas habían anunciado un acuerdo por el cual OpenAI podía acceder a infraestructura de Amazon por 38.000 millones de dólares, con el fin de acelerar y hacer más eficientes tareas de IA.