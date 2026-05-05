Barbacid renuncia a las acciones en empresa que podría desarrollar terapias para el cáncer

La semana pasada la Academia de Ciencias de Estados Unidos decidió retirar de su revista científica (PNAS) el artículo que había publicado de un grupo de investigadores, entre ellos Barbacid, sobre avances para combatir el cáncer de páncreas, al detectar un "relevante" conflicto de intereses, al comprobar que tanto él como dos coautoras del trabajo tienen intereses financieros en esa empresa pero no lo habían comunicado antes de su publicación.

El equipo de Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) español publicó en esa revista los resultados de un trabajo de investigación que les permitieron eliminar en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

La terapia sería la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales y para dar a conocer los resultados de su trabajo compareció ante los medios de comunicación Mariano Barbacid en rueda de prensa el pasado mes de enero, junto a las investigadoras principales, responsables de la Fundación CRIS contra el cáncer, y pacientes.

El despacho de abogados que representa a Mariano Barbacid ha publicado un comunicado del investigador en el que mantiene que durante las últimas semanas está siendo objeto de una campaña mediática "de insidias sin fundamento que pretende vincular mi proyecto de llevar a ensayos clínicos una triple terapia contra el cáncer de páncreas con un ánimo espurio de enriquecimiento a través de la empresa Vega Oncotargets".

"Nada más lejos de la realidad.", ha aseverado Mariano Barbacid, y ha asegurado que los avances en esta investigación serán posibles gracias al compromiso de miles de ciudadanos que han aportado más de tres millones y medio de euros a través de un 'bizum' establecido para ese propósito por la Fundación CRIS contra el Cáncer el pasado mes de febrero.

Para evitar que esas "insinuaciones sin fundamento" puedan afectar a su puesta en marcha ya su posterior desarrollo, el investigador ha comunicado su decisión de desvincularse por completo de Vega Oncotargets, devolviendo a dicha empresa todas sus acciones -que valora en 750 euros-, así como de la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO, "independientemente de su nulo valor".

Barbacid ha señalado que los principales perjudicados por esta "infame campaña" son los enfermos de cáncer de páncreas, ya que a su juicio se ha generado una injusta desconfianza sobre la investigación de un tratamiento que está ofreciendo resultados muy esperanzadores a nivel preclínico "y que por culpa de ésta y otras campañas similares aún no ha podido ponerse en marcha, retrasando de esta forma su posible entrada en ensayos clínicos".